CICLISMO/Grande attesa per le ultime due prove della “Tre giorni in rosa nelle Terre della Granda”

Grande attesa per le due gare conclusive della “Tre Giorni in Rosa nelle Terre della Granda 2025”, manifestazione riservata alla categoria donne open fortemente voluta ed organizzata dal Racconigi Cycling Team del presidente Silvio Traversa e del team manager Claudio Vassallo. Dopo la disputa del “Trofeo Cassa di Risparmio di Fossano - Città di Fossano”, vinto dalla junior al primo anno di categoria Agata Campana (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink), le due prove finali sono fissate per il secondo week end del mese di settembre nel cuore della città di Racconigi, in provincia di Cuneo.

Sabato 13 una spettacolare cronometro individuale, lunga 2850 metri, assegnerà il “Memorial Franco Traversa”, mentre domenica 14 sarà la volta del tradizionale “Trofeo Latterie Inalpi- Annibale Viterie - Memorial Pinuccio ed Andrea Chiavassa”, ormai giunto alla dodicesima edizione. 106,8 i chilometri totali di gara, suddivisi in due distinti circuiti: il primo, da ripetere per otto volte, è disegnato tra Racconigi e Cavallerleone, mentre il secondo più corto, da affrontare per quattro volte, è totalmente racchiuso sulle vie della città dove nacque Umberto II, ultimo re d’Italia.

Al termine della doppia competizione verranno stilate due distinte classifiche: una riservata alle donne elite, con vestizione della maglia bianca “Latterie Inalpi”, e l’altra riservata alle donne junior, con casacca azzurra griffata “Banca CRS”. In ciascuna delle prove, per ogni categoria, verranno assegnati i seguenti punteggi: prima classificata 100 punti, seconda classificata 90 punti, terza classificata 80 punti, quarta classificata 70 punti, quinta classificata 60 punti, dalla sesta all'ultima classificata 30 punti, mentre alle atlete ritirate 15 punti. In caso di parità di punteggio vincerà chi ha partecipato a più prove, mentre in caso di ulteriore parità vigerà il regolamento federale.

La “Tre Giorni in Rosa nelle Terre della Granda 2025” gode del prezioso sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e degli Stati Generali - Prevenzione Benessere ed è patrocinata dalla Città di Racconigi e dalla Città di Fossano.