Cuneo: dal 3 al 29 settembre senso unico alternato in via Savona (Strada Provinciale 422)

Da mercoledì 3 a lunedì 29 settembre, E-Distribuzione S.p.A. avvierà i lavori per la posa di una nuova linea elettrica interrata da 15 kV lungo via Savona (strada provinciale 422).

L’intervento, inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha lo scopo di garantire sicurezza e affidabilità energetica al territorio.

I lavori interesseranno il tratto di via Savona tra Cuneo e Borgo San Giuseppe, per circa 2 chilometri: sarà istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico dalle ore 9 alle 18,30 nei giorni feriali. Per minimizzare i disagi, verrà garantita la viabilità ordinaria durante le ore notturne, nei fine settimana e nei giorni festivi.

Gli enti coinvolti sono consapevoli che i lavori comporteranno disagi e, oltre a impegnarsi a ripristinare al più presto le condizioni di normalità, chiedono ai cittadini di avere pazienza, poiché l’intervento mira a migliorare i servizi per l’intera comunità.