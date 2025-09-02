Dopo la pausa estiva riapre il Museo della Magia di Cherasco

Con il mese di settembre il museo della magia di Cherasco riapre dopo la pausa estiva in cui sono stati fatti importanti lavori per ingrandire gli spazi espositivi e migliorare l’esposizione di oggetti, naturalmente, magici.

Siete invitati a visitarlo per entrare nel mondo fantastico della magia e lasciarvi trasportare nel sogno di una realtà che ci appartiene, ma, purtroppo, un po’ dimenticata e trascurata.

In primo piano il nuovo allestimento chiamato “Il magico orologio di Arturo”. Un’animazione meccanica, come quella di Robert Houdin all’inizio del 1800, in cui l’immagine di Arturo Brachetti, in dimensione naturale, appare e scompare, con abiti differenti, per tre volte consecutive, dietro la copertura di un pannello rappresentante un antico orologio solare. L’animazione è visibile dal cortile nella parte sovrastante il teatro della magia. Naturalmente l’animazione viene ripetuta ad intervalli di 30 minuti, come lo scandire di un orologio meccanico. Unico al mondo.

L’allestimento scenico è stato curato da Alessandro Marrazzo, noto scenografo teatrale che ha recentemente firmato importanti scenografie come quelle al congresso mondiale di magia a Torino Lingotto.

Per questa occasione sarà presente Arturo Brachetti che taglierà il nastro per la nuova inaugurazione. Saranno anche presenti artisti internazionali della magia.

Le novità al museo della magia non sono finite

Nello stesso pomeriggio verranno inaugurate due nuove sale.

1. Nel sotterraneo, la sala con i grandi manifesti storici del mago Bustelli (inizio ‘900) e la rarissima collezione, praticamente completa, dei giochi della famosa casa magica giapponese Tenyo.

2. Al primo piano una nuova sala con la collezione dei cappelli dal mondo di mago Sales e con oggetti dell’artigianato locale dei 5 continenti.

Alla sera, sempre all’interno del museo, nel cortile, siamo lieti di offrire uno spettacolo magico molto coinvolgente: Lo show magico-comico con il duo LUCCHETTINO (Luca Regina e Tino Fimiani) due affermati artisti della magia comica, molto noti per la loro bravura e simpatia.

BIGLIETTO: ingresso museo

È consigliabile la prenotazione

Info e prenotazione: 0172 19 08 030 – 360 480902

Mail: info@museodellamagia.it

Tutto il ricavato della manifestazione andrà a vantaggio delle opere di solidarietà della Fondazione Mago Sales

(in particolare per i bambini delle guerre e nelle guerre del mondo)