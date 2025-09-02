Interventi sulla rete idrica a Centallo: giovedì sarà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile nelle frazioni Roata Chiusani e San Biagio

Giovedì 4 settembre 2025, dalle ore 8.30 alle ore 18.00 circa, Acda Spa effettuerà i collegamenti idraulici del nuovo acquedotto di via Bastonata alla rete idrica di Roata Chiusani.
L'intervento rientra nel progetto PNRR-M2C4-I4.2_231 – “Acquedotto 4.0: Innovazione e riduzione delle perdite della rete idrica Cuneese”, a servizio del Comune di Tarantasca.
Per consentire l’esecuzione dei lavori sarà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile nelle frazioni di Roata Chiusani e San Biagio, nonché nelle aree limitrofe.
Alla riapertura della condotta potrebbero manifestarsi temporanee alterazioni organolettiche dell’acqua, risolvibili in breve tempo lasciando scorrere il flusso.
Acda si scusa per gli eventuali disagi arrecati e ringrazia i residenti per la collaborazione.