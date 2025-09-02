L’INTERVISTA/ Fossano, una stagione teatrale de “La Corte dei folli” tutta da vivere

A Fossano, da 23 anni, La Corte dei folli è l’associazione culturale punto di riferimento cittadino sui temi del teatro e degli eventi, con corsi strettamente connessi per i suoi appassionati. Annovera oltre 100 soci e si rivolge agli spettatori portando in scena numerose attività, durante la programmazione annuale delle opere, che si tengono al Teatro dei Portici. Sul palco, spettacoli che spaziano tra commedie, drammi, monologhi e performance innovative.

A spiegarne l’origine il direttore artistico della compagnia locale, Pinuccio Bellone: “Nasce per volontà di 13 fossanesi, reduci da un laboratorio teatrale, decisi a costituirsi in associazione per promuovere l’attività teatrale ed organizzare eventi culturali. Ha all’attivo la partecipazione a oltre 900 eventi organizzati direttamente o ai quali è stata invitata, ha prodotto oltre 50 spettacoli teatrali, con poco più di 600 repliche nei teatri di tutta Italia. Partecipando a concorsi e premi teatrali sul territorio nazionale, ha ottenuto oltre 100 riconoscimenti nelle varie categorie”.

Il presidente attuale è Lino Grasso, coadiuvato dal vice Stefano Sandroni, mentre la segretaria è Cristina Viglietta. Come detto, il responsabile direttore artistico è Pinuccio Bellone (che figura anche nel Comitato Esecutivo del Piemonte).

Sua moglie, Cristina Viglietta, è invece la segretaria e rientra anche a livello regionale nella Uilt (Unione Italiana Libero Teatro, federazione nazionale che annovera quasi 1000 compagnie, delle quali oltre 100 in Piemonte). La Corte dei Folli è un’associazione di Promozione Sociale, regolarmente iscritta al R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

“Dei 13 soci fondatori originari siamo rimasti solo in quattro: io, mia moglie Cristina, Agnese Fissore e mio figlio, Marco Bellone. Oltre alle varie rappresentazioni che proporremo, partiranno come d’abitudine anche i laboratori teatrali, uno per i ragazzi adolescenti I e II anno, l’altro per gli adulti, con in tutto 3 aule didattiche e 30 partecipanti di varie età.

Da settembre a giugno, si terranno inoltre dei corsi accademici. – approfondisce ancora Bellone – Siamo da sempre in collaborazione con il Comune e l’assessorato alla Cultura, che ringraziamo per permettere utilizzo gratuito del Teatro I Portici, che vanta oltre 350 posti, già tutto esaurito per l’anno. La prima serata ufficiale sarà il prossimo 7 ottobre. Debutteremo con il nuovo spettacolo “Amleto in salsa piccante’ (scritto da Aldo Nicolaj, scomparso nel 2004, uno dei commediografi italiani più apprezzati all’estero), i prossimi 24, 25, 26 settembre.

In questo caso non al Teatro dei Portici, ma al teatro dei Battuti bianchi, con già tutto sold-out e liste d’attesa già aperte. È, di fatto, un ‘piccolo antipasto’ della stagione di ottobre. L’attività annuale verte inoltre sull’organizzazione di eventi teatrali come il ‘Folle d’Oro’, Premio nazionale Giovanni Mellano, giunto alla quindicesima edizione; il ‘Folle d’Argento’, sesta edizione, il ‘Folle d’Autore’- premio di drammaturgia Aldo Nicolaj, undicesima edizione - e il ‘Folle d’Artista’ - premio Pippo Ravera -, dedicato alle locandine teatrali, undicesima edizione”.

La particolarità del noto ‘Folle d’oro’: “Da 15 anni è un premio teatrale nazionale, dove concorreranno 5 spettacoli di compagnie teatrali provenienti da tutta Italia (e selezionati attraverso un bando nazionale, dopo una scelta da parte della Commissione fra più di 100 compagnie candidatesi) che si terranno fra ottobre e novembre. A decretarne la vittoria 7 tecnici del teatro”.

I CANDIDATI AL “FOLLE D’ORO 2025”

7 ottobre 2025 ore 20.45, SMITH & WESSON di Alessandro Baricco - Regia di Daniele Torrini - Il Teatro dell’Inutile – Bagno a Ripoli (FI)

14 ottobre 2025 martedì ore 20.45, InVIOLAta scritto e diretto da David Marzi e Teresa Cecere - Compagnia Senza Confine Aps – Fasano (BR)

21 ottobre 2025 martedì ore 20.45, MALADIE D’AMOUR (Marcel e Pauline) scritto e diretto da F. Guerra, A. Giacomino e M. Cantieri - Teatro Armathan – Verona

28 ottobre 2025 martedì ore 20.45, AULULARIA da Plauto - Regia Roberto Lombardi - LaRibalta Aps – Novara

4 novembre 2025 martedì ore 20.45, DENUNCIO TUTTI. LEA GAROFALO scritto e diretto da Giovanni Gentile - Compagnia Penta Teatro Aps – Pistoia 15 Teatro Battuti Bianchi





