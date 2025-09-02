Niella Tanaro, svelati i vincitori dei concorsi dedicati al pane

Sono stati premiati lo scorso fine settimana, in occasione della Festa del Pane, i vincitori dei concorsi artistici organizzati dalla Pro Niella Tanaro.

Per il "Pane artistico" il primo posto è statao conquistato da Paolo Sciolla di Lesegno (categoria panettieri) con l'opera "L'Ape del Panettiere", mentre nella categoria amatori ha trionfato Sofia Gjiriti di Mondovì con "Coroncina portafortuna".

Primo classificato invece del concorso "Niella Tanaro tra pittura e pane" è stato il cuneese Andrea Greborio, che ha proposto un disegno ispirato al tema dell'edizione 2025: la molitura del grano ambientata nel mulino di Niella Tanaro.

In questi giorni intanto è in corso di realizzazione il murale del disegno premiato nell'edizione 2024, dedicato alla trebbiatura, che si aggiungerà a quelli presenti in paese nel percorso dedicato all'arte bianca. Il murales viene realizzato dal pittore Danilo Oddo di Ceva sulla parere di un'abitazione in via XX Settembre.