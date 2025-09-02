Torna la HAT Sanremo-Sestriere con una prova speciale a Garessio

Dal 4 al 7 settembre 2025 torna la HAT Sanremo-Sestriere, manifestazione ormai storica giunta alla sua 17ª edizione, organizzata dall’Associazione Sportiva Over2000Riders di Torino. Non una competizione, ma un’esperienza di viaggio e condivisione che porta i partecipanti a scoprire le Alpi di Piemonte e Liguria lungo strade panoramiche, percorsi minori e tratti sterrati, per vivere la moto in tutta la sua essenza, lontano dall’agonismo e immersi nei paesaggi d’alta quota.

Una manifestazione con prestigiosi patrocini

La HAT si svolge sotto l’egida dell’ente di promozione sportiva A.I.C.S. e gode del patrocinio delle Regioni Piemonte e Liguria, delle Province di Savona, Imperia, Cuneo e Torino, dei Comuni di Sanremo, Boves e Sestriere, oltre che delle ATL di Imperia, Savona e Torino Turismo. Un riconoscimento importante che testimonia il valore sportivo, turistico e culturale dell’evento.

Quattro categorie per tutti i motociclisti

La manifestazione è strutturata in quattro categorie, pensate per diversi livelli di esperienza e desiderio di avventura:

Master Challenge

Extreme

Classic

Discovery

Ognuna con distanze e difficoltà differenziate, per permettere a tutti i partecipanti – dal viaggiatore esperto al neofita del fuoristrada – di trovare la propria dimensione.

La novità: la prova speciale a Garessio

Tra i momenti più attesi dell’edizione 2025 spicca l’inedita Prova Speciale Top Average Test, in programma sabato 6 settembre dalle 13:00 alle 16:30 presso il campo di motocross di Garessio.

Rivolta esclusivamente alle categorie HAT Challenge ed Extreme, questa prova combina regolarità e precisione di guida, con un format inedito che verrà illustrato nel dettaglio durante il briefing ufficiale.

Un viaggio da Sanremo al Sestriere

Dalla partenza a Sanremo, città simbolo della Riviera dei Fiori, fino all’arrivo a Sestriere, cuore pulsante delle montagne piemontesi, la HAT Sanremo-Sestriere si conferma come uno degli appuntamenti motociclistici più suggestivi d’Europa. Un evento che unisce la passione per la moto alla scoperta del territorio, in un mix di panorami mozzafiato, strade bianche e amicizia tra partecipanti provenienti da tutto il mondo.