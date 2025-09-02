Serie C. Tre operazioni chiudono il calciomercato in casa Bra

Il DT Sorrentino e il DS Menicucci (foto profilo Instagram lacasadic_)

L'A.C. Bra comunica che, entro la chiusura della sessione estiva del calciomercato avvenuta alle ore 20 di ieri (lunedì 1 settembre) all'hotel Sheraton di Milano, dove erano presenti il DT Stefano Sorrentino e il DS Ettore Menicucci, ha perfezionato 3 operazioni.

I trasferimenti a titolo definitivo di Tommaso Maressa (centrocampista classe 2004 dal Novara) e Andrea Nesci (esterno classe 2003 dalla NovaRomentin) e la rescissione consensuale del contratto con Bandjougou Sangare Traore (esterno offensivo spagnolo 2006), al quale va il ringraziamento della società per l'impegno profuso con la maglia giallorossa con un "in bocca al lupo" per il suo futuro calcistico e personale.