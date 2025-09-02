Nicole Bracco a caccia di record domina la 54ª Coppa Città di Formigine

Domenica 31 agosto è andata di scena la 54ª Coppa Città di Formigine (MO), gara valida per l'assegnazione del titolo regionale delle atlete dell’Emilia-Romagna, nonché 24-esima tappa del Giro D'Italia Interregionale del Trofeo Rosa. Un circuito interamente pianeggiante con dirittura d'arrivo di 200 m dei quali gli ultimi 100 su ciottolato con una leggera pendenza a sfavore.

82 le atlete iscritte in una gara che nonostante l'assenza di asperità non ha deluso le aspettative. Sin dai primi chilometri infatti si sono susseguiti i primi tentativi di fuga, ed è proprio Anastasia Ferri portacolori del team Fabiana Luperini che nel corso della terza tornata rompe gli indugi e conduce in solitaria la testa della corsa per poco meno di due giri sfiorando un vantaggio prossimo ai 30 secondi.

Ripresa l'atleta toscana dalla perentoria azione del gruppo è stata la volta del team SC Cesano Maderno con Camilla Paravagna che con uno scatto importante si avvantaggia di un centinaio di metri sul gruppo, ma viene riagganciata nel giro di pochi chilometri. Appena ricucita l'azione della ligure è stata la volta dell'atleta astigiana del SC Cesano Maderno, Vittoria Vitillo, che a meno 3 km dalla conclusione prova un allungo prendendo un discreto vantaggio che purtroppo viene annullato in vista dell'ultimo chilometro di gara.

Immediatamente dopo il riaggancio di Vitillo, sotto il passaggio della flamme rouge, tenta l'azione da finisseuse la lombarda Beatrice Costa portacolori del Team Olio Po. Una fiammata importante che solamente a meno 300 metri dal traguardo viene annulla dal gruppo guidato dalla campionessa italiana esordienti del primo anno Aurora Cerame.

È la volta dell'ultima curva, molto tecnica con una svolta stretta a 60° in una insidiosa rotonda che da l'imbocco al rettilineo finale. Le due Campionesse italiane del team SC Cesano Maderno imboccano gli ultimi 200 m in testa al gruppo sfoderando uno sprint impetuoso sul tratto conclusivo in ciottolato. È la saviglianese Nicole Bracco ad imporsi sul traguardo formiginese conquistando in assoluto anche la ventiquattresima frazione del Trofeo Rosa nonché il personale diciottesimo sigillo stagionale assoluto su strada consolidando ulteriormente il primato della classifica in rosa. Numeri da record quelli della Bracco che segnano il corso di una stagione da vera fuoriclasse.

Doppietta per il dream team SC Cesano Maderno che con la campionessa italiana del primo anno Aurora Cerame conquista la quarta piazza assoluta vincendo la classifica dedicata al primo anno. E non finisce qui la domenica degli allori della società Brianzola, tra le Donne Allieve infatti è una fuga di quattro atlete ad arrivare sul traguardo con circa 2 minuti di vantaggio con Carlotta Ronchi che conquista un meritatissimo secondo posto, a seguire la volata del gruppo regolata da Martina De Vecchi che giunge quinta ed Emma colombo nona.

Prossimo appuntamento domenica 7 settembre dove si rimane in provincia di Modena a Castelfranco Emilia per la venticinquesima frazione del Trofeo Rosa valido per donne Esordienti e Allieve con la classica dedicata ad Alfonsina strada.