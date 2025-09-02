Lemon Park: il gigantesco gonfiabile “Roma Caput Mundi” torna per l’ultimo weekend della stagione

Limone Piemonte (CN), 1 settembre 2025 – Buone notizie per grandi e piccini: il gigantesco gonfiabile “Roma Caput Mundi” di Lemon Park sarà presente anche il prossimo fine settimana, per un appuntamento speciale che segnerà la chiusura ufficiale della stagione estiva.

📅 Quando: sabato 6 e domenica 7 settembre 2025

📍 Dove: Lemon Park – Località Maneggio, Via San Giovanni 36 – Limone Piemonte (CN)

Un’occasione unica per trascorrere ore di divertimento in famiglia: il parco, già punto di riferimento per l’intrattenimento all’aria aperta in provincia di Cuneo, saluterà così il suo pubblico con un weekend ricco di allegria, giochi e spensieratezza.

Il gonfiabile “Roma Caput Mundi”: un viaggio nell’Antica Roma

Protagonista indiscusso sarà il gigantesco gonfiabile “Roma Caput Mundi”, un’attrazione imponente lunga 25 metri e alta 8 metri. Non si tratta di un semplice gioco gonfiabile, ma di un vero e proprio percorso avventura tra scivoli, ostacoli e scenografie spettacolari che riportano i visitatori alla grandezza e al fascino dell’Antica Roma.

Un’esperienza emozionante che ha già conquistato centinaia di bambini e famiglie durante l’estate, diventando l’attrazione più amata di Lemon Park.

Un finale di stagione da non perdere

Il gonfiabile “Roma Caput Mundi”, con le sue dimensioni record e le scenografie a tema storico, renderà indimenticabile l’ultimo weekend della stagione. Lemon Park offrirà così l’occasione di chiudere l’estate con un’avventura unica, immersi tra divertimento e suggestioni della storia.

Perché partecipare

Un percorso unico ispirato all’Antica Roma

Divertimento garantito per i più piccoli e non solo

Ultimo appuntamento prima della chiusura stagionale

Gli organizzatori invitano il pubblico a non perdere questa occasione:

“Vi aspettiamo numerosi per chiudere insieme una stagione fantastica. Con il nostro gonfiabile ‘Roma Caput Mundi’ vivrete due giornate indimenticabili.”

Informazioni utili – Lemon Park

📍 Località Maneggio, Via San Giovanni 36 – Limone Piemonte (CN)

📞 Info: 335.8243345

📸 Instagram: @lemon_park19

📘 Facebook: Lemon Park

📅 Date: sabato 6 e domenica 7 settembre