PALIO di Asti: domenica 7 settembre si celebrano i 750 anni dalla prima edizione

Domenica 7 settembre in Piazza Alfieri si corre il Palio di Asti che quest’anno celebra uno straordinario traguardo: 750 anni dalla prima edizione storicamente documentata nel 1275 da Guglielmo Ventura.

Una data che segna non solo la memoria ma l’identità viva di una comunità che ogni anno rinnova una tradizione fatta di passione, appartenenza e orgoglio.

750 anni sono un compleanno importante che segna il ritorno della sfilata storica nel suo percorso tradizionale, arricchita da una grande novità: come deciso durante il Consiglio del Palio ogni comitato potrà aggiungere cinque nuovi personaggi nel proprio corteo e un Sapiente che farà parte del Consiglio dei Saggi che sfilerà insieme al Governatore.

Il Sindaco Maurizio Rasero sottolinea: «Da quel lontano 1275, quando la corsa si disputò per la prima volta in onore di San Secondo lungo le mura di Alba, Asti rinnova ogni anno una tradizione che è molto più di una gara: è passione, appartenenza, comunità. Nel cuore della città, lungo le vie del centro storico, prende forma un racconto che attraversa i secoli. Il Palio è storia che galoppa, arte che sfila, voce di un popolo che si riconosce nei propri colori. Sono orgoglioso di poter accompagnare la mia città in questi giorni così carichi di storia».

«Festeggiamo – prosegue l’Assessore al Palio Riccardo Origlia - un traguardo importante, concludendo un percorso che dalle feste patronali di San Secondo ci ha portati al Palio. L’intera comunità si stringe attorno al Palio con dedizione straordinaria: ogni costume, ogni gesto, ogni rullo di tamburo è il frutto di mesi di impegno e amore. Il Medioevo rivive nei dettagli e nelle atmosfere: la sfilata storica, la benedizione dei cavalli, le cene propiziatorie, il Mercatino del Palio, le visite nelle scuderie e le mostre dedicate al Palio - Palazzo Mazzetti con la mostra Volti e colori del Palio e Palazzo Mazzola con la mostra Palius Astensis cursus fuit. 750 anni di Palio di Asti - contribuiscono a creare un’esperienza autentica e totalizzante. Nel solco della tradizione, l’edizione 2025 sarà indimenticabile: ogni evento è pensato per valorizzare questo straordinario patrimonio immateriale con una forte e rinnovata attenzione alla sicurezza, al benessere animale, alla sostenibilità e alla partecipazione. Asti si prepara a vivere un’edizione che resterà nella memoria, un grande momento di unità, tradizione e orgoglio collettivo».

Il Palio di Asti sarà anche quest’anno in diretta nazionale su RaiTre, in streaming sulle app di RaiNews e di RaiPlay e su RaiItalia. Da lunedì e per tutta la settimana nelle edizioni del TG Regionale ci saranno servizi in avvicinamento alla diretta di domenica. Il 7 settembre, a partire dalle 13.30, GRP Vera Tv trasmetterà integralmente il corteo storico, le batterie e la finale del Palio di Asti, fino alla consegna del Drappo al vincitore. La diretta sarà trasmessa in tutto il Piemonte in chiaro sul canale 15 del digitale terrestre (GRP Vera Tv), in tutta Italia sul canale 68 di BomChannel e sarà anche accessibile in streaming da qualsiasi parte del mondo, sul sito grp.it .

Il Palio di Asti è organizzato dal Comune di Asti con il contributo dei partner istituzionali Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Fondazione CRT, Regione Piemonte e Visit Langhe Monferrato Roero, con il contributo dei main sponsor Consorzio dell’Asti DOCG e Perlino e con il sostegno di Open Fiber e Novacoop.

BIGLIETTERIA PRESSO VIA LEONE GRANDI ANG. PIAZZETTA ITALIA

I biglietti per il giorno del Palio, domenica 7 settembre, sono terminati.

Per la Prova della Vigilia, in programma sabato 6 settembre alle ore 16.30, è possibile acquistare il relativo biglietto al costo di € 5 presso la biglietteria sopra indicata.