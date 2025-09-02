A Chiappera di Acceglio la IV edizione di "Passaggi di Vento"

Nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 settembre 2025, la Fondazione Acceglio promuove la IV edizione di "Passaggi di Vento”, che avrà luogo a Chiappera, Comune di Acceglio (Alta Valle Maira), nel luogo dove si trova la cascata di Stroppia, la più alta d'Italia, con il suo salto di 500 metri che dalla valle morenica avvia il ciclo dell'acqua.

E "Le Memorie dell'Acqua" è proprio il titolo esplicativo e il tema affrontato quest'anno dalla Rassegna, nella quale una variegata rappresentanza di voci affronteranno l'elemento in questione. Due giorni per ascoltare i Relatori, assistere a due docu-film, confrontarsi e parlare su una tematica mai esausta, legata alla montagna e, va da sé, elemento fondamentale e insostituibile al sussistere su questa nostra Terra tutta.

Parteciperanno: Ing. Carlo Malerba (ideatore marchio “ACQUA FUTURO - strategie per l’acqua”), Paolo Galfrè (Segretario del Club per l’Unesco di Cuneo), Amico Dolci (Presidente Centro Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” di Palermo), Gianfranco Cattai (Coordinatore Retinopera), Sandro Marrocu (docente AFAM, Conservatorio G.F. Ghedini di Cuneo), Davide Assael (Presidente Associazione Lech Lechà), Lele Odiardo (Redattore rivista Nunatak), Andrea Fantino (Antropologo e Regista), Enrico Fravega (Ricercatore, Univ. Di Genova), Massimo Cannarella (Lab. Sociologia Visuale, Univ. di Genova), Massimo Palazzi (Storico e Critico d’Arte), Giuseppe Moretti (Bioregionalista, Redattore di Lato Selvatico), Fabrizio Basso (Artista relazionale-concettuale), Agostino Forte (Fondazione Acceglio), il registro di azione poetica vedrà la distintiva partecipazione di Marko Miladinović, Sergio Garau, Maria Oppo e il “Laboratorio Defunto Bibicante” composto da Paola Malaspina, Donald Datti, Gianluca Seimandi e Fabrizio Venerandi.



