A Cuneo torna il 7° Motoincontro dei Vigili del Fuoco: appuntamento il 6 settembre

Torna anche quest’anno uno degli eventi più attesi dagli appassionati delle due ruote: sabato 6 settembre 2025 si svolgerà il 7° Motoincontro del Motoclub Vigili del Fuoco Cuneo, un’occasione per condividere la passione per la moto, stare insieme e scoprire le bellezze delle montagne cuneesi.

Il programma della giornata prevede il ritrovo alle ore 8.30 presso il piazzale della sede dei Vigili del Fuoco di Cuneo, con la consegna dei gadget agli iscritti. Alle 9.30 i motociclisti partiranno alla volta di San Giacomo di Roburent, meta immersa nella natura e tra le curve dell’Appennino ligure-piemontese.

Ad accogliere i partecipanti, alle 12.30, ci sarà il pranzo organizzato dalla Proloco di San Giacomo di Roburent, all’insegna della convivialità e dei sapori del territorio.

L’iniziativa è aperta a tutti e richiede l’iscrizione entro il 2 settembre 2025 tramite bonifico bancario. La quota di partecipazione è di 20 euro e comprende il tour in moto, gadget, colazione e pranzo presso il Ristorante Nazionale di San Giacomo di Roburent.

Per informazioni e conferme di iscrizione è possibile contattare Silvio (335.6671438) o Roby (331.5783552) anche via WhatsApp.



