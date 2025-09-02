Fine settimana all’insegna dei libri a Ostana nella “Libreria che non c’è”

Il primo fine settimana di settembre a Ostana sarà dedicato ai libri.

Venerdì 5 settembre alle 21, al Rifugio Galaberna per la rassegna “La Libreria che non c’è” sarà presentato il libro “La parete Inviolata” (edito da Fusta Editore) di Marika Abbà, giovane guida escursionistica e appassionata alpinista.

Con il suo romanzo d’esordio l’autrice ripercorre la prima ascesa del versante nord-ovest del Monviso a opera di Paul Guillemin e André Salvador de Quatrefages accompagnati dalla guida Émile Pic.

La cima del Re di Pietra era già stata conquistata da 15 anni, ma la salita della parete nord-ovest era considerata “troppo pericolosa”, i primi tentativi (1876-1878) fallirono e misero seriamente alla prova alpinisti e guide; solo nel 1879 l’impresa fu finalmente portata a termine.

Intrecciando storia e narrazione, Marika Abbà dipinge un quadro in cui si contrappongono una natura dalla feroce e selvaggia bellezza e un’umanità caratterizzata da un’oggettiva fragilità, ma allo stesso tempo dotata di una straordinaria forza e passione che spinge oltre alla sofferenza.

Ingresso libero, info al numero 0175-940310.

Domenica 7 settembre i libri tornano protagonisti per l’ultimo appuntamento degli “Eco-mercati dell’estate” del Rifugio Galaberna. Dalle ore 10 alle ore 19 l’Ala comunale di Ostana ospiterà uno scambio libri al cospetto del Monviso.

La partecipazione è libera e gratuita: sarà possibile lasciare i propri volumi (purché in buone condizioni), scambiarli o anche solo prenderne.