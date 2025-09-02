"Sei x sempre": meno di venti giorni alla partenza. Marco Olmo e Alice Minetti protagonisti dell’edizione 2025

Manca ormai meno di venti giorni alla partenza della nuova edizione della SEI X SEMPRE, la corsa su strada ad eliminazione progressiva che continua a suscitare interesse e passione tra gli appassionati di tutta Italia. L’evento si terrà sabato 20 settembre 2025 e promette ancora una volta una sfida intensa e avvincente, grazie anche alla partecipazione confermata di due grandi nomi del panorama podistico italiano: Marco Olmo, icona dell’ultramaratona, e Alice Minetti, talento emergente e vincitrice del premio “Atleta dell’anno UNVS” per la sezione di Cuneo.



La particolarità della SEI X SEMPRE risiede nel suo format unico: i concorrenti devono completare ripetutamente un circuito su strada, con un tempo limite per ogni giro che si riduce progressivamente. La gara non premia chi corre più velocemente, ma chi riesce a mantenere resistenza e concentrazione più a lungo, superando una sfida che è tanto fisica quanto mentale. Un meccanismo che rende questa competizione diversa da qualsiasi altra, capace di mettere alla prova davvero l’atleta in tutte le sue dimensioni.



La presenza di Marco Olmo aggiunge un valore inestimabile all’evento. Classe 1948, Olmo è noto in tutto il mondo per le sue imprese nell’ultramaratona e per la sua incredibile tenacia. La sua carriera, iniziata in età adulta, è un esempio luminoso di come la passione e la dedizione possano superare ogni barriera anagrafica o fisica. Correre insieme a lui sarà per molti un’esperienza emozionante e motivante, che andrà oltre la semplice competizione.



Accanto a lui, Alice Minetti rappresenta il futuro del running italiano. Conosciuta per la sua determinazione e per i risultati di rilievo raggiunti negli ultimi anni, Alice è un’atleta che unisce talento, preparazione e grande spirito sportivo. Il suo coinvolgimento nella SEI X SEMPRE sottolinea l’importanza dell’evento anche come vetrina per nuove leve e come momento di confronto tra generazioni diverse di podisti.



La gara, però, è molto più di una sfida individuale: negli anni, la SEI X SEMPRE ha saputo creare una vera e propria comunità fatta di atleti, volontari e appassionati che condividono valori di solidarietà, rispetto e spirito di sacrificio. È una manifestazione che celebra lo sport nella sua accezione più pura, quella che unisce e ispira, che fa emergere il meglio di ognuno.



L’organizzazione ha lavorato con cura e passione per assicurare un evento sicuro, ben gestito e all’altezza delle aspettative di partecipanti e pubblico. Le iscrizioni sono ancora aperte e ci si aspetta una partecipazione numerosa e di alto livello.



Ma la giornata non si esaurisce con la gara: a partire dal pomeriggio, spazio al SoFood SoParty, la grande festa di fine estate aperta a tutti, atleti, accompagnatori e amici, organizzata in collaborazione con i partner storici Il Nuovo e Sofood Sogood. L’evento, che celebra il suo quarto anniversario, offrirà un ricco programma di attività sportive e momenti di svago: tornei di padel e beach volley, corsi di yoga e fitwalking, musica dal vivo, pasta party e la tradizionale festa della birra, il tutto presso la splendida cornice de Il Nuovo. Un’occasione perfetta per concludere la giornata all’insegna del divertimento e della condivisione.



Per maggiori informazioni, dettagli sul programma e modalità di iscrizione, è possibile consultare il sito ufficiale: www.seipersempre.run