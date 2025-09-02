 / Sport

Sport | 02 settembre 2025, 07:47

Bocciofila Auxilium Saluzzo: giovani talenti in volo verso i campionati italiani

Ultime selezioni regionali per le categorie Under 15 e Under 18: qualificato il duo Buniva-Cagliero. Attesa ora per la rassegna nazionale di Noventa di Piave dal 5 al 7 settembre

La coppia Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo qualificata ai camp italiani

La Bocciofila Auxilium Saluzzo ha ospitato le ultime selezioni regionali di specialità volo in vista dei campionati italiani giovanili. L’appuntamento, dedicato alle categorie Under 15 e Under 18, ha visto confrontarsi le promesse del movimento piemontese.

Nella categoria Under 18 è arrivata la qualificazione per la coppia dell’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, formata da Nicolò Buniva e Alessio Cagliero, che rappresenteranno il sodalizio saluzzese alla fase nazionale.

La kermesse tricolore giovanile si svolgerà a Noventa di Piave nel lungo fine settimana dal 5 al 7 settembre, con le prove di combinato, coppie e individuale.

redazione

