Bocciofila Auxilium Saluzzo: giovani talenti in volo verso i campionati italiani

La Bocciofila Auxilium Saluzzo ha ospitato le ultime selezioni regionali di specialità volo in vista dei campionati italiani giovanili. L’appuntamento, dedicato alle categorie Under 15 e Under 18, ha visto confrontarsi le promesse del movimento piemontese.

Nella categoria Under 18 è arrivata la qualificazione per la coppia dell’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, formata da Nicolò Buniva e Alessio Cagliero, che rappresenteranno il sodalizio saluzzese alla fase nazionale.

La kermesse tricolore giovanile si svolgerà a Noventa di Piave nel lungo fine settimana dal 5 al 7 settembre, con le prove di combinato, coppie e individuale.