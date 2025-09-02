CICLISMO/ Luca Gugnino con la Vigor Cycling Team Piasco al "29° Gran Premio Fabbi" di Imola

Stavolta non ha vinto, ma è stato ugualmente grande protagonista. Luca Gugnino ha infatti disputato il "29° Gran Premio Fabbi" di Imola, al cospetto di 190 avversari, praticamente i migliori della categoria nazionale. Ebbene, il corridore di Boves non si è risparmiato per tentare di chiudere la fuga dei tre battistrada che sono arrivati al traguardo. Negli ultimi sette chilometri ha provato nuovamente insieme ad altri quattro atleti a recuperare i battistrada, ma invano. Ripreso, non ha più trovato le energie necessarie per disputare al meglio la volata e quindi non è riuscito a entrare nella top ten.

Negli esordienti Jacopo Altare ha partecipato alla "63a Medaglia d'oro SS Annunziata, che si è svolta a Baragiano nel potentino. Nella salita conclusiva di 5 chilometri Jacopo Altare il cuneese teneva le posizioni di testa fino ai meno due, quando non reggendo più il ritmo forsennato dei più forti, concludeva la corsa nelle retrovie del gruppo.

Domenica prossima Luca Gugnino difenderà i colori della Rappresentativa Regionale Piemontese nella prestigiosa Coppa Diddi in programma ad Agliana nel pistoiese. L'altro allievo Jacopo Galfrè, sarà invece impegnato nella gara di Mountain bike di Ceresole Reale, insieme a parte della squadra esordienti, che si dividerà perchè altri atleti gareggeranno invece a Gifflenga nel biellese in occasione della Giornata Azzurra.