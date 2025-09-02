House of Volley alza il sipario: Cuneo Granda Volley ospita l’HAOK Mladost Zagabria

Dopo una calda estate, il grande volley femminile torna protagonista a Cuneo con un evento di caratura internazionale. Domenica 21 settembre, alle ore 17.30, il Palazzetto dello Sport di Cuneo farà da cornice al primo trofeo “House of Volley”, che vedrà la Cuneo Granda Volley ospitare il club croato HAOK Mladost Zagabria.

La formazione croata, allenata dal novarese Riccardo Boieri, punta a confermarsi ai vertici nazionali e a ritagliarsi uno spazio di rilievo anche a livello europeo: “Gli obiettivi del club sono vincere tutto a livello nazionale e provare a imporsi anche sulla scena internazionale”, ha dichiarato il tecnico.

Per la Cuneo Granda Volley, il test match sarà una preziosa occasione di preparazione in vista dell’avvio del campionato: Signorile e compagne debutteranno infatti a Macerata lunedì 6 ottobre.

Il progetto House of Volley nasce per valorizzare le città europee simbolo della pallavolo, coinvolgendo squadre di Serie A, settori giovanili e attività promozionali. Questa iniziativa rappresenta il primo passo di una rete di collaborazioni internazionali, con l’obiettivo di far crescere il movimento e favorire lo scambio di esperienze sportive.

La prima giornata di House of Volley segna l’inizio di un percorso condiviso con altre realtà europee dove la pallavolo è parte integrante del tessuto sportivo e culturale, proprio come nella nostra città di Cuneo.

L’appuntamento è quindi per domenica 21 settembre, ore 17.30, al Palazzetto dello Sport di Cuneo.

Ingresso libero e gratuito per tutti gli appassionati