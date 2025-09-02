Venezia 2025, Sofia Coppola racconta Marc Jacobs: "Non un biopic ma un ritratto umano"

(Adnkronos) -

Sofia Coppola torna alla Mostra del Cinema di Venezia con un ritratto intimo sullo stilista Marc Jacobs. Anzi, il documentario fuori concorso 'Marc by Sofia' potrebbe definirsi una lettera d'amore al suo caro amico: "Quando mi hanno chiesto di fare un film su Marc, ho pensato: 'No, non posso farlo. La pressione sarebbe troppa'", ammette la regista al Lido. I due sono amici da 30 anni: "Ci siamo conosciuti negli Anni 90, condividiamo lo stesso linguaggio artistico e le stesse vulnerabilità". Il doc, infatti, non è solo "è un ritratto intimo del grande stilista" ma anche di "un amico attraverso il mio sguardo. Lui è una spalla su cui posso sempre contare".

'Marc by Sofia' "mi ha anche permesso di tornare indietro nel tempo a quando avevo 20 anni e giravo con la mia telecamera. Ed è stato questo lo spirito con cui ho lavorato a questo progetto, volevo che avesse quell’aspetto artigianale e personale". La regista di 'Lost in Translation', 'Marie Antoinette' e 'Priscilla' voleva che "fosse un film intimo, ma c’era un equilibrio da mantenere, perché non volevo che parlasse di me". Desiderava "trasmettere il senso della nostra amicizia e far capire che era stato realizzato da un’amica, attraverso il mio sguardo", ma "volevo anche che il pubblico si sentisse coinvolto".

Per Jacobs è stato "facilissimo accettare di far parte di questo documentario. Mi ha entusiasmato il suo approccio non convenzionale al documentario. L'ho trovato spontaneo e naturale e questo mi ha permesso di sentirmi a mio agio e parlare di tutto", anche delle fragilità e dipendenze. Sulla moda, Coppola dice di "amarla da sempre, mi ispira e mi entusiasma". Alla domanda 'realizzerai altri documentari?', la regista risponde: "Al momento no, ma sono rimasta sorpresa da come questa esperienza sia stata divertente e stimolante".