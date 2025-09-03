Bergesio: "Accordo UE-Mercosur senza reciprocità è un grave danno per l'agricoltura e la nostra economia"

"La ratifica dell'accordo UE-Mercosur, se avverrà senza il principio di reciprocità produttiva in agricoltura e allevamento, rappresenterà un gravissimo danno per gli agricoltori italiani ed europei, per la nostra economia e la salute dei consumatori. Vi è la necessità che venga attenzionato, in fase di approvazione dell’accordo, il principio di reciprocità, soprattutto in termini agroalimentari a garanzia dei prodotti che l'Europa e l'Italia andrà ad importare. Non possiamo permetterci che vengano utilizzate tecniche produttive con minor garanzie in termini di qualità e salute".

Lo dichiara il senatore Giorgio Maria Bergesio, responsabile Dipartimento Agricoltura della Lega, in merito all'approvazione, prevista per oggi, del testo dell’accordo UE-Mercosur da parte della Commissione Europea.



Il senatore Bergesio sollecita attenzione sull'intesa, che, dopo 24 anni di negoziati, è stata definita come "storica" dalla Commissione ma ha già sollevato forti preoccupazioni nel mondo agricolo europeo.



"Non possiamo permettere che i nostri agricoltori, che rispettano standard elevatissimi in termini di sicurezza alimentare, igiene e sostenibilità, debbano competere con prodotti importati che non sono soggetti agli stessi vincoli - afferma il Senatore -. Il principio di reciprocità non è un optional. È la base di un commercio equo e sostenibile. Ratificare questo accordo in assenza di tale principio significa mettere a rischio la nostra produzione e la nostra economia”.



L'accordo, che facilita l'ingresso nel mercato europeo di prodotti agricoli sudamericani come carne, pollame e riso, è stato fortemente criticato dalle associazioni agricole europee, tra cui il Copa-Cogeca, e da Paesi come Francia, Polonia e Italia. Nonostante la Commissione abbia promesso compensazioni economiche, le associazioni di categoria si sono dette insoddisfatte.



"Questa iniziativa si aggiunge ad una serie di segnali negativi che la Commissione europea ha inviato al mondo agricolo - prosegue Bergesio, Vicepresidente Commissione Attività produttive del Senato -. Dai tagli al bilancio agricolo all'indebolimento della Politica Agricola Comune (PAC), le decisioni prese dimostrano che l'agricoltura europea non è più una priorità per l'Unione, nonostante sia il cuore pulsante delle nostre comunità rurali e un pilastro fondamentale della nostra economia”.



"L’accordo UE-Mercosur, così come è stato impostato, è un'ulteriore conferma del divario tra le dichiarazioni della Presidente Ursula von der Leyen e le azioni concrete intraprese - conclude il Senatore Bergesio-. Da parte del nostro Governo, la battaglia per la difesa del principio di reciprocità e per la tutela del settore agricolo europeo continua con determinazione”.