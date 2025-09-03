Avis Borgo San Dalmazzo, domani mattina sede aperta per i donatori

Domani giovedì 4 settembre la sala prelievi dell’Avis di Borgo San Dalmazzo, con sede in piazza dell’Abbazia, sarà aperta dalle 8 alle 11 per accogliere i donatori.

La presidente ed il direttivo della sezione invitano i soci e la popolazione ad aderire numerosi, sottolineando l’importanza della donazione di sangue per assicurare le terapie adeguate ai pazienti.

La donazione di sangue è un gesto di altruismo verso gli altri e verso sé stessi, per questo, oggi più che mai, è importante donare.

Ci sono ancora posti disponibili, ma per aderire è necessaria la prenotazione chiamando il numero 0171642291.