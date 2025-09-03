Castagnito riscopre l'antica festa patronale dedicata alla Madonna del Popolo

Per il secondo anno consecutivo l’associazione "Giù la testa" di Castagnito propone la riscoperta della Festa patronale della Madonna del Popolo.

Quest’anno la festa è dedicata specialmente ad “Arte e Artigianato”, temi che danno il titolo all'evento. Per mantenere vivo il ricordo degli appassionati del paese, di ieri e di oggi, della lavorazione del legno, dei filati e di tutte le sfaccettature artistiche, verranno esposti i lavori artistici degli abitanti del comune nella chiesa della Madonna del Popolo.

Presso la biblioteca saranno inoltre proposte le scansioni delle foto storiche del paese, che nel suo archivio vanta oggi più di mille tra fotografie documentate e raccontate, oltre alla collezione di cartoline antiche di Castagnito della Langa e del Roero.

Diversi gli appuntamenti in paese: sabato 6 settembre alle ore 10 avverrà l’apertura della mostra di arte e artigianato locale presso la Madonna del Popolo e dell’archivio storico presso la biblioteca comunale. Alle 14, in piazza Cesare Battisti, ci sarà il giro in carrozza per i bambini. Alle 17 sarà, dunque, il turno della festa con il Karaoke presso la bocciofila.

Alle 20.30 ci sarà il convegno con assaggio dei vitigni resistenti. Per l’occasione verrà raccontata l’ormai imminente istituzione della nuova IGT Piemonte “Vitigni Resistenti”, oltre a essere discusse le potenziali opportunità di questa novità per la viticoltura nel Roero. Durante l’evento, sono previsti interventi di produttori e tecnici del settore.

Domenica, per i più piccoli, si terrà la caccia al tesoro nel centro storico cittadino alle 15, mentre alle 20 si svolgerà la tradizionale processione con la partenza della Madonna del Popolo.

Successivamente, alle 21, il protagonista della serata sarà il nuovo libro “I tritoni del Roero”, che verrà presentato al Teatro Sociale. In questo libro vengono ripercorse le tradizioni dei suonatori di conchiglie della zona. In entrambi i momenti serali verrà lasciato spazio a un ricordo di Pier Giorgio Frassati, a cui era intitolato il circolo giovanile castagnitese fondato da don Boella nel 1929.

Quest’anno ci sarà, però, un’importante novità: verrà presentata e messa a disposizione dei cittadini la banconota da collezione raffigurante la chiesa della Madonna del Popolo e di due personaggi illustri del paese. Sulla banconota, infatti, sarà rappresentato il professor Luigi Allerino (1829-1880), autore del romanzo storico popolare "La Valentina di Sant’Andrea". Oltre a lui, sarà raffigurata la venerabile Suor Tecla Merlo (1894-1964), cofondatrice della Pia Società San Paolo con il beato don Giacomo Alberione. L’associazione Giù la Testa, oltre ad augurare buone feste, tiene a mandare un messaggio importante ai giovani: “Si può ambire a migliorare il mondo in cui viviamo con il nostro operato, anche se si nasce in un piccolo paesino di provincia”.