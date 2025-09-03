 / Attualità

Attualità | 03 settembre 2025, 18:35

Cervere, la piccola Giulia rappresenterà il Piemonte per la finale del concorso “Miss Bambina più Bella d’Italia”

Dopo aver conquistato, lo scorso giugno, il titolo di "Bambina più bella del Piemonte", ora affronterà la finalissima che si terrà domenica nella capitale

Prosegue l'avventura di Giulia, 9 anni, di Cervere che, lo scorso giugno, ha conquistato il titolo di Bambina più bella del Piemonte durante un concorso di bellezza per la categoria 6-14 anni.

L’evento, organizzato da Astro Agency in collaborazione con Italia Fashion Models, ha visto la partecipazione di numerose giovani concorrenti provenienti da tutta Italia. Giulia si è distinta per la sua dolcezza, conquistando la giuria e il pubblico.

Ora rappresenterà la nostra Regione alla finalissima che si terrà a Roma domenica 7 settembre presso l’hotel Occidental Aran Park.

A fare il tifo per lei ci saranno come sempre la mamma Cinzia, il papà Mark e il fratellino Luca.

redazione

