Cervere, la piccola Giulia rappresenterà il Piemonte per la finale del concorso “Miss Bambina più Bella d’Italia”

Prosegue l'avventura di Giulia, 9 anni, di Cervere che, lo scorso giugno, ha conquistato il titolo di Bambina più bella del Piemonte durante un concorso di bellezza per la categoria 6-14 anni.

L’evento, organizzato da Astro Agency in collaborazione con Italia Fashion Models, ha visto la partecipazione di numerose giovani concorrenti provenienti da tutta Italia. Giulia si è distinta per la sua dolcezza, conquistando la giuria e il pubblico.

Ora rappresenterà la nostra Regione alla finalissima che si terrà a Roma domenica 7 settembre presso l’hotel Occidental Aran Park.

A fare il tifo per lei ci saranno come sempre la mamma Cinzia, il papà Mark e il fratellino Luca.