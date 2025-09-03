 / Attualità

Attualità | 03 settembre 2025, 17:03

Ceva, aperte le candidature per il progetto di pubblica utilità

Le domande potranno essere presentate fino al 16 settembre

L’Amministrazione comunale ricorda che in data 3 settembre sono state aperte le candidature per aderire al progetto di pubblica utilità promosso dal Comune stesso.

Le suddette domande potranno essere presentate fino alle 23.59 del 16/9/2025 tramite modulo online che verrà pubblicato sui siti del Comune e di Agenzia Piemonte Lavoro nella pagina “Offerte di lavoro Progetti di pubblica utilità persone disoccupate” al link https://agenziapiemontelavoro.it/scheda-informativa/offerte-di-lavoro/progetti-di-pubblica-utilita-ppu/ppu-persone-in-stato-di-disoccupazione/ e compilando il modulo reperibile al seguente link https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=-RhMU-4qMEChPFCNSn1ftBfZj_ftSLBFmEUmZfDn45FURUI2NElIMTczMkkyRVpQWERQNjVBRlVYVC4u&route=shorturl Il progetto prevede l’inserimento lavorativo di due persone nel settore della manutenzione del verde pubblico ed è rivolto a due distinte categorie di utenti: una persona disoccupata presa in carico dai servizi socio-assistenziali (indicata come target A1) e una persona disoccupata da più di 12 mesi e con età superiore a 30 anni (indicata come target A2).

Le persone che vorranno aderire alla selezione dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

-       essere residenti o domiciliati nel bacino di competenza del Centro per l’impiego di Mondovì;

-       essere in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 150/2015;

-       solo per il target A1, essere presi in carico da un servizio socio-assistenziale, dagli istituti penitenziari e dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna, che attesterà la condizione di svantaggio;

-       solo per il target A2, avere un’anzianità di disoccupazione uguale o superiore ai 12 mesi e un’età uguale o superiore ai 30 anni.

I requisiti dovranno essere posseduti al momento della candidatura alla selezione e conservati fino alla fine dell’adesione.

Le persone che rientrino nei target A1 e A2 possono partecipare alle selezioni su entrambe le graduatorie.

Possono partecipare le persone che percepiscono ammortizzatori sociali (NASpI, Assegni di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro).

Il progetto prevede una durata di 22 settimane per 36 ore settimanali e il lavoratore vedrà corrisposta una retribuzione lorda pari all’inquadramento come da contratto applicato dal soggetto attuatore, a esclusione dei primi tre livelli apicali del CCNL delle cooperative sociali livello A1.

Per prendere visione dell’avviso https://agenziapiemontelavoro.it/files/2025/05/Avviso-PPU-misura-A-Comune-di-ceva-Cpi-Mondovi-25.8.2025.pdf

Per visualizzare la scheda profilo del progetto https://www.comune.ceva.cn.it/portals/1903/SiscomArchivio/6/Scheda-profilo-PPU-misura-A-Comune-di-ceva-Cpi-Mondovi-2582025.pdf

