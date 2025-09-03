Il quintetto di fiati del "Ghedini" chiude la rassegna Incanti [S]conosciuti a Villafalletto

A conclusione della stagione concertistica Grandae Musica a Villa – Incanti [S]conosciuti, domenica 7 settembre alle ore 18, a Villafalletto presso i giardini di Palazzo Falletti, si esibirà il Quintetto di fiati del Conservatorio “G.F.Ghedini” di Cuneo.

Andrea Roccia al flauto, Andrea Postiglione all’oboe, Daniel Marku al clarinetto, Luisa Demarchi al fagotto e Maddalena Donini al corno proporranno un accattivante programma comprendente musiche di Franz Danzi, Gioacchino Rossini e George Bizet. La presentazione della serata, con cenni alla storia di Palazzo Falletti, sarà a cura del prof. Alessandro Tonietta

La stagione, organizzata dall’Associazione GrandaMusica grazie ai contributi del Comune di Villafalletto e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, ha visto nei suoi sette appuntamenti affluire un pubblico numeroso che, oltre ad ascoltare programmi variegati comprendenti musiche dal periodo barocco al contemporaneo, nonché esecutori di ottimo livello, ha avuto la possibilità, al contempo, di ammirare luoghi di notevole interesse artistico.

Particolarmente proficua è stata la collaborazione con il Conservatorio cuneese che, grazie alla disponibilità della Direttrice Deborah Luciani, del Presidente Mattia Sismonda e del docente di organo Bartolomeo Gallizio, ha consentito la realizzazione di concerti molto apprezzati.