Infopoint nell’alto centro storico di Saluzzo, in un mese di apertura già 200 passaggi

Ad un mese dall’apertura del nuovo Infopoint MuSa, nell’antico palazzo comunale (salita al Castello 26) sono già circa 200 i passaggi turistici per la richiesta di informazioni. Nasce per questo infatti, la nuova sede informativa nell’alto centro storico di Saluzzo, dedicato ai musei civici e al sistema culturale cittadino, chiamato con l’acronimo MuSa, che raccoglie i principali luoghi d’arte della città.

Una rete che unisce la Castiglia (con il Museo della Civiltà Cavalleresca e il Museo della Memoria Carceraria), Casa Cavassa, Casa Pellico, la Torre Civica e la Pinacoteca Matteo Olivero, gestita in modo unitario da Itur fin dal 2020.

E’ stato pensato come riferimento permanente per cittadini, studiosi e visitatori e per dare approfondimenti e servizi dedicati al patrimonio museale saluzzese.

“Il numero dei turisti, saluzzesi e non, che nell’ultimo anno hanno attraversato il nostro centro storico e visitato musei e mostre, è aumentato del 63% rispetto all’anno precedente ed il trend è in crescita. Questo è da attribuirsi non solo al valore del nostro patrimonio artistico e architettonico, ma anche alle valide iniziative culturali che contestualmente si portano avanti - afferma l'assessora alla cultura Attilia Gullino - Grazie anche all’importante lavoro di Itur, la fruibilità dei beni museali è migliorata e la partecipazione è aumentata.

L’iniziativa dell’Infopoint si inserisce in questo contesto e diventa direi opportuna, se non addirittura necessaria, al fine di orientare i visitatori e di presentare loro le diverse iniziative e possibilità che andranno ad animare la parte alta della città. Ringrazio Itur per l’iniziativa, che è partita a titolo sperimentale per potersi adattare alle esigenze che progressivamente si evidenzieranno nella nuova stagione."

L’apertura al pubblico dell’Infopoint Musa è programmata nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 15 alle 18. Durante la bassa stagione, dal 1° novembre al 6 gennaio, il servizio sarà garantito il venerdì pomeriggio, sempre dalle 15 alle 18.

Le iniziative Mu.sa si possono seguire sulle pagine Facebook e Instagram. Whatsapp al numero 329 3940334.