Mutui: Cuneo la provincia con i finanziamenti più alti da oltre 131mila euro

Nei primi sei mesi del 2025 aumenta il valore medio richiesto per i mutui e Cuneo sfonda i 131mila euro di media assicurandosi il primato regionale. In Piemonte si è registrato un incremento del 2% rispetto allo stesso periodo del 2024 con un importo medio di 122.667 euro. E' quanto emerge da un'analisi condotta congiutamente da Facile.it e Mutui.it.



Cuneo è la provincia piemontese dove è stato rilevato l’importo medio più alto (131.466 euro), seguita da Torino (124.490 euro) e Novara (121.852 euro). Continuando a scorrere la graduatoria si posizionano le province di Biella (112.908 euro), Asti (109.029 euro) ed Alessandria (104.863 euro).

Chiude la classifica regionale la provincia di Vercelli, dove la cifra media richiesta nel primo semestre dell’anno è stata la più bassa con 102.895 euro.



Se da un lato i dati dimostrano un clima di fiducia tra gli acquirenti dall'altro è anche emerso come si sia lievemente abbassata l'età media dei richiedenti i finanziamenti, seppur siano ancora lontani i valori del 2022. I giovani sembra stiano tornando a presentarsi in banca.



«Le buone condizioni offerte dalle banche, l’alleggerimento del costo del denaro e un aumento generale della fiducia dei consumatori hanno avuto un impatto positivo sul mercato dei mutui, che archivia un primo semestre con i principali indicatori in crescita, segno che gli italiani sono tornati a chiedere finanziamenti per coronare il sogno di comprare casa», spiegano gli esperti di Facile.it.

Da evidenziare anche il peso percentuale delle surroghe, che nei primi sei mesi del 2025 hanno rappresentato più di un quarto delle richieste totali presentate in Piemonte (27%).



L’offerta dei tassi

Dal punto di vista dell’offerta, nel corso del 2025 abbiamo assistito ad un riallineamento delle proposte sul mercato e nonostante gli italiani si orientino prevalentemente verso i tassi fissi, che però a causa dell’andamento dell’indice IRS sono lievemente aumentati, oggi i variabili, sulla scia dell’Euribor in calo grazie ai tagli BCE, sono scesi diventando l’offerta attualmente più conveniente sul mercato.

Dati alla mano, per un mutuo medio da 126.000 euro in 25 anni, LTV al 70%, oggi** le migliori offerte disponibili online a tasso fisso partono da un TAN pari al 2,92%, con una rata mensile di 592 euro, mentre quelli variabili partono da un tasso del 2,33% e una rata di 554 euro.

«Quando sì è alle prese con la richiesta del finanziamento», spiegano gli esperti di Facile.it «è importante non limitarsi a guardare il tasso. I variabili, seppur convenienti, possono cambiare durante il corso di vita del mutuo, mentre quelli fissi rimangono costanti; non esiste una scelta giusta o sbagliata in assoluto, la decisione va presa sulla base delle caratteristiche del mutuatario. L’intervento di un consulente esperto può essere di aiuto per identificare la soluzione più adatta».