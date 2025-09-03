Basket, a Cuneo torna il Memorial “Trofeo Comm. Berto Bessone”

Il Memorial “Trofeo Comm. Berto Bessone”, giunto quest’anno alla ormai ventiduesima edizione, rappresenta un appuntamento particolarmente apprezzato dal movimento cestistico provinciale, utile momento di ritrovo per ex giocatori ed amatori della pallacanestro oltre che un richiamo alla Memoria del Commendator Bessone, illustre figura della Città di Cuneo e tra i primissimi promotori del basket cuneese.

Quest’anno il Trofeo, voluto dal figlio Erik, avrà la durata di due giorni, con l’obiettivo di valorizzare sia il basket senior che quello a livello giovanile femminile, in particolare Under 14/15. L’essenza del Trofeo, ossia la parte “giocata” sul parquet di SportArea (Borgo Gesso – Cn) vedrà il proprio evento clou nel tradizionale match delle “Vecchie Glorie” della pallacanestro cuneese, dove, alla presenza delle massime autorità cittadine, si cimenteranno con abnegazione due rappresentative miste maschili e femminili di ex giocatori ed amici del basket provinciale, che sono stati negli anni vera e propria forza motrice di questo sport. La partita verrà svolta nel playground di SportArea intitolato alla memoria del Comm. Berto Bessone, amico e mecenate dello sport cittadino.

Attorno a questo intenso momento di revival sportivo, verranno organizzati due tornei di basket di buon livello tecnico:

Nel pomeriggio di sabato 27/09/2025 si svolgerà un triangolare maschile di livello Under 14/15 femminile, coinvolgente le formazioni di Milano Stars e Basket Pegli, oltre che alla squadra di casa.

Domenica 28/09/2025 sarà il turno delle rappresentative senior: le squadre della Granda College Cuneo, Basket Mondovì, Reba Basket e Novara Basket affronteranno nella mattinata le partite di semifinale, e nel pomeriggio, successivamente al match delle “Vecchie Glorie”, le finali alle ore 16.00 per il terzo quarto posto ed alle ore 18.00 per il primo e secondo posto. Alle ore 19.30 le premiazioni.

Un ringraziamento va, in primo luogo, alle squadre partecipanti, che con grande sportività e spirito di competizione ogni anno accettano con disponibilità l'invito ad incontrarsi ed a condividere questo bel momento di basket di fine estate.

Si ringrazia inoltre l’Ufficio Sport del Comune di Cuneo e l’Assessore Valter Fantino per il continuo appoggio ed il prezioso sostegno, indispensabili per poter condurre un’attività sportiva di elevata qualità tecnica.

Parteciperanno al Trofeo Giovanile Under 14/15 femminile di sabato 27/09/2025: Granda College Cuneo, Basket Pegli e Milano Stars

Calendario Gare: 27/09/2025 - SPORTAREA (Borgo Gesso – Cn)

- ore 14.00 Cuneo Granda College Vs Basket Pegli

- ore 16.00 Perdente Gara 1 Vs Milano Stars

- ore 18.00 Vincente Gara 1 Vs Milano Stars

- ore 19.30 Premiazioni

Parteciperanno al Trofeo Senior Serie RD1 Maschile di domenica 28/09/2025: Granda College Cuneo, Basket Mondovì, Reba Basket e Novara Basket

Calendario Gare: 27/09/2025 - SPORTAREA (Borgo Gesso – Cn)

- ore 09.30 Cuneo Granda College Vs Basket Mondovì

- ore 11.30 Reba BAsket Vs 5 Novara Basket

- ore 12.00 Match delle “Vecchie Glorie”

- ore 16.00 Finale 3° - 4° Posto

- ore 18.00 Finale 1° - 2° Posto

- ore 19.30 Premiazioni