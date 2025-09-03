Auto elettrica in fiamme a Madonna dell'Olmo: intervengono i Vigili del Fuoco

Un lungo intervento si è svolto oggi pomeriggio, martedì 3 settembre, in via Villafalletto a Cuneo dove, in frazione Madonna dell'Olmo, è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme scaturite da un'auto elettrica.

L'auto era posteggiata nel parcheggio di fronte al concessionario Ford Azzurra ed è stata danneggiata in modo importante dall'incendio. L'allarme è scattato verso le 17.30, sul posto la prima partenza dei Vigili del Fuoco di Cuneo con autopompa e autobotte che hanno lavorato a lungo per domare l'incendio.

Non si registrano fortunatamente persone coinvolte.