Esce di strada con l'apecar a Cherasco e finisce in una scarpata

Complesso intervento nel pomeriggio di oggi, martedì 3 settembre, nel comune di Cherasco dove, per dinamiche in fase di accertamento, il conducente di un'apecar ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.

L'incidente è avvenuto in Regione Piana e il veicolo è scivolato in una scarpata per una ventina di metri. L'allarme è scattato verso le 13.20, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Alba e il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) che hanno messo in atto particolari manovre per raggiungere il veicolo ed estrarre il conducente che è poi stato affidato alle cure del personale sanitario.