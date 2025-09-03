 / Cronaca

Cronaca | 03 settembre 2025, 20:01

Esce di strada con l'apecar a Cherasco e finisce in una scarpata

Complesso intervento nel pomeriggio per il soccorso del conducente del mezzo, raggiunto dai Vigili del Fuoco e affidato alle cure dei sanitari

Complesso intervento nel pomeriggio di oggi, martedì 3 settembre, nel comune di Cherasco dove, per dinamiche in fase di accertamento, il conducente di un'apecar ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. 

L'incidente è avvenuto in Regione Piana e il veicolo è scivolato in una scarpata per una ventina di metri. L'allarme è scattato verso le 13.20, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Alba e il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) che hanno messo in atto particolari manovre per raggiungere il veicolo ed estrarre il conducente che è poi stato affidato alle cure del personale sanitario. 

AP

