Scende dall’auto finita contro un albero e viene investita da una seconda vettura: ventenne di Bra grave al Cto di Torino

Drammatico incidente nella notte a Carmagnola, alle porte di Torino.

Una ventenne residente a Bra, rimasta coinvolta in un primo sinistro lungo la strada provinciale che conduce a Villastellone, è scesa dalla Fiat Punto sulla quale stava viaggiando ed stata investita da una seconda auto intanto sopraggiunta sul posto.

La giovane è stata soccorsa dai sanitari del 118 ed elitrasportata in codice di gravità rosso all'ospedale Cto di Torino.



Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla forze dell’ordine, per ragioni in corso di accertamento l’utilitaria sulla quale la ragazza stava viaggiando è uscita di strada autonomamente andando a schiantarsi contro un albero.

L’incidente ha provocato cinque feriti, tra codici rossi e codici gialli, tanti erano i giovani, tutti di età compresa tra i 18 e i 21 anni, che viaggiavano a bordo della Punto. Oltre all'elicottero, sul posto sono intervenuti altri mezzi di soccorso tra ambulanze di base e avanzate.

A investire la ragazza, uscita dall’auto dopo il primo scontro, è stata una Ford Kuga condotta da un 45enne che proveniva dal senso opposto di marcia.