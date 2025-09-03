CER CONCERTI: la Comunità Energetica che rivoluziona il Cuneese con bollette più leggere e incentivi per tutti

Una vera e propria rivoluzione energetica sta per arrivare in provincia di Cuneo. Si chiama CER CONCERTI ed è la nuova Comunità Energetica Rinnovabile (CER) promossa dal Consorzio Baleara Maestra - Destra Stura. L'iniziativa si pone un obiettivo ambizioso: costruire un futuro più sostenibile, caratterizzato da bollette più leggere, energia pulita e un rinnovato spirito di collaborazione tra cittadini, imprese e amministrazioni locali.

Per presentare questo progetto innovativo, è stato organizzato un ciclo di tredici serate informative che si terranno dall'8 settembre al 22 ottobre in altrettanti Comuni del Cuneese.

Un modello innovativo per risparmiare e tutelare l'ambiente

Gli incontri, aperti a tutta la cittadinanza, sono pensati per spiegare in modo semplice e chiaro cosa sia una Comunità Energetica, come sia possibile aderirvi sia in qualità di consumatori (consumer) che di produttori (prosumer) e quali siano i vantaggi concreti a livello locale.

Come spiegano i promotori, "con CER CONCERTI vogliamo creare un modello innovativo di gestione dell’energia che unisca risparmio per famiglie e Comuni, nuove opportunità per le imprese e benefici ambientali per l’intera comunità".

Partecipare alla CER CONCERTI significa infatti ottenere benefici tangibili:

Risparmio sui costi energetici: grazie al meccanismo dell'autoconsumo collettivo.

Accesso a incentivi economici: come il BONUS CER al 40%.

Sostenibilità ambientale: scegliendo di utilizzare energia da fonti rinnovabili.

Sviluppo locale: sostenendo progetti che nascono e rimangono sul territorio, generando valore per l'intera comunità.

Il successo di Marene come modello

A garanzia dell'efficacia del modello c'è il supporto dell'Associazione SOLAR VALLEY. Questa associazione è stata protagonista della nascita della comunità energetica di Marene, dove, a soli sei mesi dalla sua formalizzazione con il GSE, sono già stati distribuiti i primi incentivi economici alla popolazione. Questo caso di successo rappresenta una "dimostrazione concreta ed efficace" dei benefici che le Comunità Energetiche possono portare.

Come partecipare: il calendario completo degli incontri

Gli appuntamenti sul territorio saranno un'occasione preziosa per informarsi, chiarire ogni dubbio e comprendere appieno i vantaggi di aderire alla comunità energetica. Ecco il calendario completo:

Bene Vagienna – 08/09 ore 20:45, Sala Don Giraudo, Piazza San Francesco 3

Cervere – 09/09 ore 20:45, Salone Proloco, Via IV Novembre 15/A

Vottignasco – 11/09 ore 20:45, Salone Polivalente l’Amas, Piazza Marconi 11

Salmour – 17/09 ore 20:45, Sala Vaira, Via Vittorio Emanuele II

Castelletto Stura – 18/09 ore 20:45, Salone Comunale, Via Municipio 1

Narzole – 23/09 ore 20:45, Casa Balocco, Via Garibaldi

Bastia Mondovì – 25/09 ore 20:45, Salone Casa Protetta, Via Galliano 1

Genola – 30/09 ore 20:45, Finestra sul Castello, Via Cussino 11

Farigliano – 01/10 ore 20:45, Biblioteca Civica, Piazza S. Giovanni 12

Sant’Albano Stura – 07/10 ore 20:45, Salone Scuole Medie, Via Morozzo 14

Piozzo – 08/10 ore 20:45, Sala Convegni, Via Carboneri 6

Frabosa Soprana – 15/10 ore 20:45, Sala Comunale, Piazza Municipio 1

Montanera – 22/10 ore 20:45, Salone Polivalente, Piazza Giuseppe Filippi

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al proprio Comune di residenza o consultare il sito ufficiale del progetto all'indirizzo progettoconcerti.it.