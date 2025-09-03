A Tarantasca la festa di inizio scuola: un giorno di giochi, laboratori e socialità

Il 6 settembre 2025 il Centro Sportivo di Tarantasca ospiterà la seconda edizione della Festa di Inizio Scuola, un appuntamento ormai atteso dalle famiglie e dai ragazzi del territorio. L’evento è aperto a tutti , organizzato dal Gruppo Eventi Tarantasca (GET), affiliato ACLI.

La filosofia con cui GET ha ideato questo evento alla 2^ edizione è chiara: offrire ai ragazzi e alle famiglie un’occasione per riscoprire la semplicità del gioco, del contatto diretto e della creatività, in un’epoca in cui spesso i social network e i videogiochi rischiano di isolare. La giornata proporrà infatti numerosi giochi all’aperto e attività non digitali, in cui ogni partecipante potrà mettersi alla prova, imparare e divertirsi.

Il programma prevede un ricco ventaglio di laboratori esperienziali e creativi: dalla pittura ad acquerello alla pasticceria, dalla giocoleria ai tessuti aerei dell'ASD Il Gecko Tarantasca, fino al laboratorio sensoriale creativo e a quello dedicato al mondo delle api con Bear Licà. Non mancheranno anche attività ludiche grazie al supporto e alla creatività di Simona Sedda titolare del Baby Parking "A piccoli passi" e di Matteo Garnero artigiano del legno e creativo che ha costruito molti giochi in legno con premi e sorprese.

Per tutti i ragazzi sarà possibile partecipare a una sfida speciale: raccogliere i timbri delle diverse attività e ottenere una piccola sorpresa finale, in un clima di festa e di condivisione.

Un evento che unisce divertimento, educazione e socialità, con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità e di appartenenza. Perché, come ricordano dal Gruppo Eventi Tarantasca, “insieme possiamo fare la differenza”.



https://www.instagram.com/gruppo.eventitarantasca/