Drink Art 2025: nuovo appuntamento sabato 6 settembre

“Un ringraziamento va a chi ha creduto nell’iniziativa, a chi ha lavorato dietro le quinte, agli sponsor, ai locali, agli organizzatori, ai dj, alle forze dell’ordine, ma soprattutto al pubblico: siete stati la vera energia della Drink Art 2025. Vi aspettiamo nuovamente sabato 6 e sabato 13 settembre per le ultime 2 serate di festa” queste le parole di Claudio Serale, organizzatore dell’evento.

Quattro venerdì, un’unica anima: l’estate 2025 di Cuneo ha trovato nella prima edizione della Drink Art non solo un evento ben riuscito, ma un vero e proprio simbolo di rinascita sociale, culturale e commerciale per il centro storico. Migliaia di giovani hanno animato le serate di luglio, trasformando via Roma e piazza Boves in un grande salotto a cielo aperto, dove musica, drink e sorrisi hanno regalato alla città un’atmosfera elettrizzante e al tempo stesso rispettosa.



Drink Art, ideato da Claudio Serale del Caffè Bruno, assieme a Francesco Corsetti e Enrico Riccardi, è stato un patto riuscito tra pubblico e privato, tra istituzioni, locali e sponsor, tra giovani e adulti. Un esperimento che ha saputo unire divertimento e buon senso, intrattenimento e qualità, grazie a una macchina organizzativa precisa e a una partecipazione tanto numerosa quanto civile.



Dal primo appuntamento del 5 luglio fino all’ultimo, il 26, ogni venerdì sera ha visto crescere l’entusiasmo e la partecipazione, con numeri da record. Adesso ci saranno le ultime 2 serate: sabato 6 e sabato 13 settembre!

I giovani, principali protagonisti dell’iniziativa, questa estate hanno dimostrato di saper vivere la città con rispetto e intelligenza: nessun problema di sicurezza, nessun disagio, solo voglia di stare insieme. Un comportamento che ha stupito e convinto anche i più scettici, dimostrando che è possibile organizzare eventi su larga scala nel cuore della città senza creare criticità.



Tutto è filato liscio: dai controlli agli orari, dalla gestione delle folle al presidio delle aree sensibili. Il merito va condiviso tra le forze dell’ordine, il Comune, gli organizzatori e i locali aderenti, ma anche e soprattutto con il pubblico stesso, che ha saputo vivere queste serate con uno spirito positivo, partecipato, maturo.

Elemento centrale della Drink Art è stata naturalmente la musica: dj set distribuiti tra via Roma e piazza Boves hanno dato ritmo alle serate, accompagnando il flusso di persone con selezioni musicali coinvolgenti ma mai invadenti. Va dato atto ai dj di aver interpretato perfettamente il contesto: volumi contenuti, rispetto per i residenti, attenzione ai momenti e ai luoghi. Un esempio concreto di come anche la musica da intrattenimento possa essere strumento di coesione, non di disturbo.

La qualità delle performance è stata molto apprezzata: ogni set ha avuto una sua identità musicale, riuscendo a intercettare gusti diversi e a scandire i tempi della serata con intelligenza. Il tutto senza mai perdere il controllo, senza esagerazioni né forzature.



Dietro al successo della Drink Art c’è un grande gioco di squadra a partire dai locali di via Roma e piazza Boves, che hanno aderito con entusiasmo e professionalità all’iniziativa, riorganizzando i propri spazi, lavorando in sinergia e contribuendo in modo fondamentale alla riuscita logistica delle serate. Hanno saputo accogliere, servire, animare, creando un clima conviviale e allegro senza mai scivolare nell’eccesso.

Fondamentale anche il contributo degli sponsor, che hanno creduto nel progetto sin dalle prime fasi. La loro presenza ha permesso di coprire parte dei costi, sostenere la comunicazione, garantire sicurezza e qualità.

La Drink Art è nata in risposta alla mancanza dell’Illuminata e ha finito per diventare una nuova formula vincente per animare l’estate cuneese. Un evento pensato per i giovani, ma che ha saputo parlare a tutte le età; una proposta alternativa, che ha valorizzato il centro senza snaturarlo, capace di portare movimento economico e culturale nel rispetto della vivibilità urbana.

“Siamo estremamente soddisfatti: la Drink Art ha dimostrato che si può organizzare un evento pensato per i giovani, nel cuore della città, in pieno centro storico, con numeri importanti, senza creare disagio né problemi di ordine pubblico … ” commenta Claudio Serale “… è stata una bellissima risposta di civiltà e partecipazione. I locali hanno collaborato con grande senso di responsabilità, i dj hanno saputo dosare energia e rispetto, e il pubblico ha dato il meglio di sé. Questo ci spinge a credere ancora di più nel valore delle serate condivise, della cultura che passa anche attraverso il divertimento e della possibilità di continuare su questa strada. Cuneo ha risposto alla grande.”



Non si è trattato solo di “fare festa”, ma di riappropriarsi degli spazi pubblici in modo positivo, di vivere la città da cittadini attivi, di offrire opportunità di socialità e relazione dopo mesi – e anni – di grandi trasformazioni sociali.

Il successo dell’iniziativa è sotto gli occhi di tutti. Non solo per i numeri, ma per il clima, per la qualità dell’esperienza vissuta. La speranza, ora, è che la Drink Art diventi un appuntamento fisso dell’estate cuneese, magari con ulteriori sviluppi, coinvolgendo artisti, performance dal vivo, mostre, nuovi spazi