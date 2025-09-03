Hat Sanremo-Sestriere fa tappa a Boves: 600 centauri invadono piazza Italia

Anche quest’anno, sabato 6 settembre 2025 torna a fare tappa a Boves la Hat Sanremo-Sestriere.

Una manifestazione che riunisce nel fine settimana quasi 600 centauri provenienti da tutta Europa.

Un evento da non perdere per ammirare moto di tutti i tipi, alcune davvero curiose, che invaderanno con mille colori e tanta allegria l’accogliente piazza Italia. Nello spostamento dalla Liguria al Piemonte, i protagonisti giungeranno a Boves nella serata di sabato 6 settembre intorno alle ore 18.

Una volta arrivati, ad attenderli, ci sarà la cena preparata da Proloco di Sant’Anna e dei Santi Coronati e tanta musica con il Dj Emanuele Schiffer.

In funzione della manifestazione, la circolazione e la sosta sarà vietata in piazza Italia (nell’area compresa tra le fioriere di fondo piazza ed il monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale) a partire dalle 14.