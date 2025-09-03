Mondovì, il Festival Illustrada è alle porte e gli eventi sono quasi tutti sold out

Dal 12 al 14 settembre Mondovì ospiterà la nona edizione di Illustrada, il festival dedicato all’illustrazione che torna con un ricco programma di appuntamenti: laboratori per i più piccoli, talk per gli adulti, workshop, lezioni e una sessione di live drawing.

Ospite d’onore di quest’anno sarà Rébecca Dautremer, illustratrice e autrice francese di fama internazionale, amatissima dal pubblico e dalla critica. Ma non sarà l’unica protagonista: sabato interverrà Silvia Borando, autrice e illustratrice, con due laboratori per bambini e un talk durante il quale racconterà la sua esperienza come editrice di Minibombo, casa editrice di riferimento per i più piccoli, specializzata in albi illustrati per la fascia 0-6 anni.

Tra gli ospiti anche Ester Armanino, vincitrice del Premio Gigante delle Langhe per il Miglior Albo Illustrato con la sua ultima opera. Il pubblico potrà incontrarla durante tutto il weekend, partecipando ai suoi laboratori per bambini e all’incontro dedicato nel Salotto del Libro.

Novità di questa edizione è l’apertura al fumetto, con la partecipazione di Laura Scarpa, fumettista e fondatrice della casa editrice ComicOut, una delle figure più autorevoli del panorama nazionale che terrà due workshop: uno per bambini e uno aperto a tutti, da 7 a 99 anni.

Come da tradizione, Illustrada dedica ampio spazio ai giovani talenti emergenti. Quest’anno riflettori puntati su Alessia Iorno (classe ’98), vincitrice della seconda edizione del concorso “Il mio primo libro di figure”, promosso da Illustrada Associazione Culturale in collaborazione con Gribaudo Editore e l’Associazione Autori di Immagini. Il 9 settembre uscirà in tutte le librerie il suo primo albo illustrato, “Sotto la Pelliccia”, scritto da Letizia Iannaccone: una storia che invita a riflettere su cosa siano davvero i mostri e a chiedersi “ma non è che anche i mostri abbiano paura?”

Se le giornate si prospettano come un’immersione nel mondo dell’illustrazione, le serate di Illustrada promettono momenti di creatività condivisa, dove disegno e fantasia diventano accessibili a tutti.

Venerdì 12 settembre, alle ore 21:30, presso la Cremeria Antico Borgo torna l’attesissimo “Sketch&Drink”: una sessione di disegno dal vero aperta a tutti con una modella o un modello stupefacente, un cronometro a scandire il tempo e tanto divertimento assicurato.

Il sabato 13 settembre, sempre alle 21:30 e nello stesso luogo, la musica di Viter Luna accompagnerà la fumettista Laura Scarpa nelle sue acrobazie artistiche: disegnerà ispirandosi ai suoni, mentre il pubblico potrà assistere in diretta alla nascita delle sue opere grazie a una proiezione in tempo reale.