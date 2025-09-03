Sabato alle Grotte di Aisone tra escursione, laboratorio e musica d’Oc con i Lou Seriol

Sabato 6 settembre, Aisone offre due appuntamenti imperdibili per chi ama la storia e la natura. Si inizia alle 10 (ritrovo Taverna delle Grotte) con l'escursione guidata da un'archeologa intitolata “Storie di 7.000 anni fa”. Si cammina lungo il Sentiero delle Grotte di Aisone, un percorso facile per seguire le tracce dei primi abitanti della valle che dall’epoca neolitica frequentano questi luoghi.

Nel pomeriggio, alle 15, il divertimento continua con "Gioca con Archeoplay", attività per famiglie e bambini. Attraverso un gioco strategico, i partecipanti potranno scoprire la storia e i siti archeologici della provincia di Cuneo. L'evento si tiene nei giardini della Taverna delle Grotte o nella confraternita in caso di brutto tempo.

Gli eventi di valorizzazione della Riserva naturale Grotte di Aisone e del sito archeologico dell’estate 2025 terminano in musica con il concerto di occitano a cura de Lou Seriol. Appuntamento alle ore 22 nel padiglione delle feste a fianco della Taverna delle Grotte.

Tutte le iniziative sono gratuite, grazie al contributo di Fondazione CRC, ma sono su prenotazione per motivi organizzativi l’escursione e il laboratorio da effettuarsi entro venerdì 5, inviando un messaggio o un SMS al numero 392 1515 228.