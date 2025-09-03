Sommariva Bosco, sabato 13 settembre inaugura la mostra “Falsi d’autore”

A Sommariva del Bosco c’è un nuovo evento da inserire in agenda. Il collettivo artistico “Desperate Housewives”, vi invita a visitare la mostra di pittura allestita presso l’Auditorium Vittorio Amedeo di Seyssel d’Aix (ex chiesa dei Battuti Bianchi, piazza Caduti per l’Italia).

Inaugura sabato 13 settembre, alle ore 17.30, la rassegna s’intitola “Posso farlo anch’io” ed è un carosello di “Falsi d’autore” sul tema “Una parola per la pace”, con una narrazione in costante bilico tra sogno e realtà, tra spunti di talento e tanta tantissima creatività e volontà di chi vi ha preso parte.

Un viaggio ideale nel mondo dell’arte per una 14ª edizione, che non è mai un appuntamento simile ai precedenti e ogni anno si reinventa sotto il coordinamento della professoressa Carla Romano. Fonte di ispirazione sono stati artisti del calibro di Banksy e di altri autori della street art.

Più che le parole valgono però le immagini ed i nomi delle pittrici (loro sì, sono tutte vere): Carla Romano, Grazia Banci, Flavia Barberis, Luigina Beltramo, Susy Beordo, Giuseppina Bornino, Antonella Brizio, Angelica Carle, Pina Chessa, Gemma Diato, Anna Maria Fiore, Beatrice Gecchele, Maria Vittoria Giacomini, Carmen Gioetti, Nuccia Groppo, Laura Izzi, Maria Milazzo, Daniela Missaglia, Bettina Nagel, Anna Olivero, Jolanda Olivero, Angelica Rendente, Giuliana Suini e Maria Surace.

La prima cosa utile da sapere è che l’evento, organizzato sotto l’egida del Comune di Sommariva del Bosco e dell’Associazione Culturale Santi Bernardino e Orsola, sarà visitabile ad ingresso libero domenica 14 settembre dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16.30 alle 19.30; sabato 21 settembre dalle ore 17 alle 19.30; domenica 22 settembre dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16.30 alle 19.30. Il consiglio? Fateci un salto, non ve ne pentirete.