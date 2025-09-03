“(Dis)fare impresa”: l'esordio in libreria di Alessia Bertolotto, general manager di Marcopolo

Uscirà in libreria il prossimo 12 settembre, con una presentazione anticipata a Roma, a Villa Borghese, il 10, il libro di Alessia Bertolotto intitolato “(Dis)fare impresa” - Santelli Editore.

Alessia è oggi general manager di Marcopolo Environmental Group, sede a Borgo San Dalmazzo, un’azienda con un’importante attività ambientale molto diversificata, che comprende bonifiche, impianti di produzione biogas e produzione di energia verde. È anche, nell’immaginario comune, la fortunata "figlia del capo" (così si definisce lei stessa così nel libro), quella che terminata l’università entra in azienda, si inserisce nell’organigramma, rivoluziona il marketing, decide, impara e poi comanda.

In realtà Alessia, dal 2003 nell’azienda fondata dal padre 50 anni fa, non ha mai avuto il desiderio di spadroneggiare e ha sempre creduto nel suo lavoro con passione e determinazione, anche in momenti davvero difficili.

Il suo racconto comincia così, con la sua esperienza di giovane studentessa, in un ambiente familiare formato dalla mamma Noris, dal fratello minore Lorenzo e da papà Antonio, che Alessia descrive come un uomo "con la capacità di comprendere le persone prima ancora che si confidino con lui".

Un lettore lo prende subito in simpatia, sia perché Antonio Bertolotto emerge come un personaggio d’altri tempi, che non usa il computer, scrive appunti e direttive a mano, va a incontrare i clienti girando l’Italia e il mondo, sia perché, con lo scorrere delle pagine, emergono la sua onestà intellettuale, la sua capacità di assorbire le difficoltà e la genialità di aver intuito come utilizzare (e brevettare in molti casi) ciò che normalmente viene scartato o buttato via.

“(Dis)fare impresa” è un racconto che non lascia indifferenti. Soprattutto chi di bilanci, consigli di amministrazione, core business, economia circolare, vita imprenditoriale ha poco a che fare, e non immagina quanto complicata e stressante possa essere la giornata di chi possiede e gestisce un’azienda familiare, in acronimo una Pmi: quelle aziende medio piccole, modello di imprenditoria e territorio, tessuto strategico e vitale dell’economia italiana, invidiateci da tutto il mondo, ma non supportate come nel resto del mondo.

È anche vero che la Marcopolo Engineering è un’azienda particolare. Non produce tangibilmente. In qualche modo riconverte i nostri rifiuti, si occupa di utilizzare lo scarto, le discariche, i reflui zootecnici, l’inutilizzato, per convertirlo in bonifica e messa in sicurezza e biogas per quanto riguarda le discariche, e poi energia nel ciclo delle biomasse. Il suo partner principale un tempo, quasi l’unico, è lo Stato, e si sa che se il tuo interlocutore è lo Stato, a qualche rischio vai incontro.

“(Dis)fare impresa” racconta dal di dentro le tantissime traversie passate dalla famiglia Bertolotto e dai suoi più fedeli collaboratori e dipendenti a partire dai primi anni 2000. Le racconta, si direbbe, senza peli sulla lingua, omettendo soltanto alcuni veri nomi, non le vicende, nelle quali un esempio di creatività industriale pensato e fondato dal papà Antonio a fine anni ’70, ha rischiato di sparire e di “disfarsi” come suggerito dal titolo.

"È più facile e veloce disfare un’impresa, che farla", scrive Alessia, e senza rancore racconta il pericolo di perdere l’azienda corso nel 2011, con questa salvata anche grazie all’intervento di personaggi positivi, tra cui l’Angelo e il Professore (Anime Bianche), che hanno spezzato un subdolo tentativo di emarginare i Bertolotto, seguito poi da numerose traversie di ogni tipo, difficoltà finanziarie, ricorsi, processi, controlli fiscali, beghe di ogni tipo, eventi paralleli alla tenace continuità del lavoro di ricerca, innovazione, installazione di nuovi impianti e nuove tecnologie.

'In difetto eravamo noi, che non avevamo compreso la radicale differenza fra spirito finanziario e spirito di economia reale", si legge in un passaggio del racconto. Una presa di coscienza di rara umiltà.

Marcopolo resiste, rilancia, si ridimensiona, si trasforma. Alessia sente il bisogno di raccontare e raccontarsi. Lo fa anche per mezzo di 'Sfida Vincente' una trasmissione televisiva da lei ideata e condotta su Grp dal 2015 al 2021, con oltre 400 puntate e 500 ospiti, un talk show di 'buone notizie', vetrina per sfide imprenditoriali e giovani start up.

Lo fa adesso con un libro che racconta un’Impresa, ma in realtà, come spiega lei stessa, "un’impresa di vita, in cui ciascuno può riconoscersi e prendere spunto per credere di più nelle proprie potenzialità e capacità".

In un passaggio del finale Alessia svela che ha scritto "(…) anche per raccontare la nostra storia, aiutare parte dell’opinione pubblica a comprendere esattamente come sono andate le cose e come abbiamo superato le tempeste che si sono abbattute sulla nostra azienda".

Il risultato è un messaggio di speranza, l’invito a credere che quando si è guidati da principi solidi e un incrollabile impegno, l’armonia e la giustizia alla fine prevalgono. Con una postilla dedicata alle istituzioni e ai legiferatori, capaci di mettere su carta normative apparentemente funzionali e ineccepibili, che poi calate nella realtà ostacolano e danneggiano le attività e le aziende.

“(Dis)fare impresa” è da tenere a portata di mano, per quando ci si trovi ad affrontare prove in cui integrità e perseveranza fanno la differenza, in cui bisogna tener duro e scegliere bene chi avere al fianco.

Il libro è già acquistabile on line e uscirà nelle librerie il 12 settembre. Seguiranno varie presentazioni in provincia e non solo a partire dall’incontro anteprima a Villa Borghese di mercoledì 10 settembre.

CHI È

Alessia Bertolotto è imprenditrice, giornalista pubblicista e autrice, figlia di Antonio Bertolotto, fondatore di Marcopolo Environmental Group. Dopo aver studiato Relazioni Pubbliche e Pubblicità, Alessia ha ricoperto ruoli di responsabilità all’interno dell’impresa di famiglia, contribuendo al suo sviluppo, alla sua affermazione ed alla sua salvezza.

Con (Dis)Fare impresa, l’autrice racconta la storia della sua famiglia e della sua impresa, offrendo una testimonianza unica, ricca di insegnamenti e riflessioni, per chi è alla ricerca di soluzioni positive, in ogni ambito della vita.