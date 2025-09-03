Il centauro braidese Kevin Cristino festeggia la conquista del Trofeo Junior di motociclismo

Bra si conferma patria di campioni. Il centauro Kevin Cristino su Fantic ha conquistato il Trofeo Junior nell’ambito della 99ª edizione dell’International Six Days of Enduro (ISDE), considerata l’olimpiade del motociclismo.

Con lui sul gradino più alto del podio i compagni di squadra Alberto Elgari (TM) e Manuel Verzeroli (TM). Il successo è arrivato di misura, al termine di una gara serrata, sui francesi e sugli australiani. Le gioie per i colori azzurri non sono finite qui.

Sulle piste di motocross di Bergamo, oltre al World Trophy, l’Italia si è aggiudicata il World Trophy e il Club Team Awards, ottenendo anche un bel quarto posto nel Women’s World Trophy. Per il motociclismo tricolore, il 29 agosto 2025 sarà una data da ricordare.

International Six Days of Enduro

La Six Days è una competizione a squadre che riguarda la disciplina dell’enduro e combina tratti di trasferimento su percorsi naturali (boschi o strade non asfaltate) con prove speciali cronometrate. Ogni pilota deve completare i percorsi giornalieri nel minor tempo possibile e, alla fine, il vincitore si ottiene dalla somma dei punteggi ottenuti ogni giorno da ciascun atleta.

I trofei in ballo sono diversi: il più ambito è il World Trophy, in cui gareggiano squadre nazionali composte da quattro piloti; poi c’è il Junior World Trophy, sempre team nazionali formati però da tre atleti con meno di 23 anni; il Women’s World Trophy, aperto invece alla categoria femminile. Gli ultimi due trofei sono, invece, il Club Team Award e il Manufacturer’s Team Award.