Pallapugno, Serie A Banca d’Alba: Cortemilia in vetta nei play off, bagarre nei play out e nel girone salvezza

Settimana intensa per la Serie A Banca d’Alba di pallapugno, con i campionati che entrano nel vivo tra play off, play out e girone salvezza.

Play off: Cortemilia davanti a tutti

La Marchisio Nocciole Cortemilia resta saldamente in testa con 27 punti, tallonata dalla Terre del Barolo Albese a quota 24. Lunedì 8 settembre, a Cortemilia, andrà in scena lo scontro diretto con l’Acqua San Bernardo Subalcuneo (ferma a 15), mentre giovedì 4 settembre ad Alba la Terre del Barolo affronterà l’Alta Langa (19 punti). Due match che possono pesare molto sull’equilibrio della classifica.

Play out: colpo Monticellese, Canalese respira

Nei play out la Nibo Galvanotecnica Monticellese si rilancia grazie al 9-4 inflitto in trasferta allo Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva. Successo prezioso anche per la Roero Isolamenti Canalese, vittoriosa 9-7 sul campo dell’Imperiese. La graduatoria vede ancora in testa proprio l’Imperiese con 19 punti, ma Monticellese (15) e Ceva (14) si avvicinano, mentre Canalese sale a 11 e torna in corsa.

Girone salvezza: Castagnole Lanze allunga

Nel girone salvezza l’Araldica Castagnole Lanze conferma il momento positivo superando 9-4 il Pieve di Teco e portandosi a 14 punti, in testa alla classifica. Importante anche il successo dell’Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio (9-5 sulla Speb), che sale a quota 10. Restano dietro Pieve di Teco (7) e Speb (5), chiamate a una rimonta complicata.

Il campionato entra dunque nella fase decisiva: tra lotta al vertice, rincorsa ai play out e battaglia per la salvezza, ogni partita si trasforma in uno scontro diretto.