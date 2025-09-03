Accordo UE-Mercosur, Prandi replica a Bergesio: “Grande opportunità per le nostre aziende"

Riceviamo e pubblichiamo la posizione del Segretario Provinciale e Vice Segretario Regionale di Azione Giacomo Prandi, sulla dichiarazione dell'onorevole Giorgio Maria Bergesio circa la ratifica dell'accordo UE-Mercosur:

"L’accordo tra Unione Europea e Mercosur è una grande opportunità per l’Italia e in particolare il nostro territorio – dichiara Prandi -. In un momento in cui i dazi imposti dall’amministrazione Trump colpiscono i nostri esportatori, è fondamentale che l’Europa apra nuove vie commerciali e diano respiro alle nostre imprese. Le garanzie ottenute dall’Unione Europea tutelano le nostre denominazioni di origine, la qualità dei nostri prodotti e gli standard ambientali e sociali, impedendo una concorrenza sleale. Non parliamo quindi di una minaccia, ma di un’occasione concreta per rafforzare la competitività del Piemonte e valorizzarne le eccellenze manifatturiere ed enogastronomiche.”

“Mi stupisce che il Senatore Bergesio della Lega si dichiari contrario - continua Prandi -, quando la stessa maggioranza di Governo di cui fa parte ha finalmente riconosciuto la necessità di questo accordo. È il momento della coerenza: non possiamo lamentarci dei dazi americani e, allo stesso tempo, chiuderci davanti a un’intesa che apre mercati per 260 milioni di consumatori. Come Azione, crediamo che il futuro dell’economia piemontese stia anche nella capacità di coniugare tradizione e innovazione, qualità e apertura. L’accordo UE–Mercosur va in questa direzione, ed è per questo che lo sosteniamo con convinzione".