La Festa dell’Unità della Granda a Bra: comunità, politica e l'atteso appuntamento con Elly Schlein

La città di Bra ospita quest’anno la Festa dell’Unità della Granda, organizzata dal Circolo del Partito Democratico di Bra insieme alla Segreteria provinciale del PD Cuneo. Un appuntamento che torna a essere il cuore della partecipazione e del confronto democratico, con un programma che unisce momenti di politica, comunità e convivialità.

Il programma

Venerdì 5 settembre – ore 20.00 (Ala coperta, Piazza Giolitti, Bra), Cena dell’Unità.

Una serata conviviale in collaborazione con cuochi e produttori locali. Menù: salsiccia di Bra, salame cotto e crudo, tortilla di verdure, caponata di melanzane, pollo con peperoni, mousse gianduia e lamponi. Quota di partecipazione: €28 adulti, €18 under25 (acqua e bevande incluse). L’evento è sold out grazie agli oltre 150 pre-iscritti



Domenica 7 settembre – ore 18.00 (Ala coperta, Piazza Giolitti, Bra), Vita, scelte, futuro: parlare di Fine vita oggi.

Insieme a Martina Maero (Associazione Luca Coscioni – Cuneo), all’Avv. Paola A. Stringa (Associazione Luca Coscioni – Torino) e al Dottor Roberto Burello (responsabile struttura Hospice e Cure Palliative ASL CN2) affronteremo lo stato attuale della normativa, l'attivismo territoriale e perché è fondamentale che anche le giovani generazioni si prendano la responsabilità di parlarne. Modera Marco Revello, segretario dei Giovani Democratici Cuneesi organizzatori dell’appuntamento. Al termine dell’incontro sarà possibile cenare in loco grazie a truck food e punto bar allestito dall’organizzazione.





A seguire, alle ore 20.30 (Ala coperta, Piazza Giolitti, Bra) Elly Schlein a Bra!

La Segretaria nazionale del PD incontrerà la comunità democratica della Granda per un momento di dialogo e confronto aperto alla cittadinanza. Si tratta della prima visita ufficiale di Elly Schlein in provincia di Cuneo nella sua veste di Segretaria nazionale, un’occasione che rende ancora più significativo l’appuntamento.



“La Festa dell’Unità non è solo un momento di celebrazione – dichiarano i promotori – ma soprattutto un’occasione per incontrarsi, discutere e costruire insieme un futuro migliore per la Granda e per il Paese. Quest’anno siamo particolarmente orgogliosi di ospitare Elly Schlein, un segnale forte di attenzione verso il nostro territorio”.



Sabato 13 settembre – ore 8.00 (Pista da ballo, Madonna dei Fiori, Bra) Coloriamo la città!

Inizialmente programmata per il 30 agosto e poi rinviata per maltempo, una mattinata dedicata alla cura degli spazi comuni, con volontarie e volontari all’opera con vernice e pennelli.