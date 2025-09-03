I due gattini salvati dai Vigili del Fuoco di Saluzzo hanno trovato casa insieme

Storia a lieto fine per i due micini, recuperati dai Vigili del fuoco del Distaccamento di Saluzzo, domenica scorsa.

Si erano incastrati negli ingranaggi di due macchine diverse, uno accanto all’altra parcheggiate, in via Torino, all’entrata di Saluzzo.

Abitanti della zona avevano sentito dalla sera prima i miagolii , ma non erano riusciti ad individuare la provenienza. Avevano poi informato l'’Enpa di Saluzzo, le cui volontarie accorse sul luogo, avevano, a loro volta, chiesto aiuto ai vigili. “Nonostante la nostra esperienza non saremmo riuscite a prenderli, tanto erano terrorizzati e guizzanti.

“I vigili sono stati bravissimi, con competenza e sensibilità, sono riusciti a tirarli fuori. Li ringraziamo di cuore per questa e per tutte le volte che sono intervernuti, in aiuto degli animali, risolvendo le situazioni - afferma Paola Bano, presidente della sezione saluzzese Enpa.

I gattini sono stati subito soccorsi: sono due fratellini, un maschio e una femmina, inseparabili. Purtroppo alla micetta si è dovuto amputare la coda, perchè era in necrosi.

L’Enpa aveva nei giorni scorsi lanciato un appello per cercare loro una casa, senza dividerli.

Due giorni fa la telefonata: sono stati adottati entrambi e ora sono felicemente accasati. Dallo stato di terrore che hanno vissuto, fanno già le fusa.

La onlus di Saluzzo che opera in aiuto agli animali, segnala il numero altissimo di gattini da adottare, in stallo presso di loro. “Mai come quest’anno. Il fenomemo dell’abbandono è in aumento, soprattutto nelle campagne, nonostante si operi per sensibilizzare alla sterilizzazione£.

Per le adozioni: il sito Enpa e pagina facebook.