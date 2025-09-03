A Morozzo gli Open day della Scuola Intercomunale di Musica “Luigi Vizio”

La Scuola Intercomunale di Musica “Luigi Vizio” di Morozzo è pronta a riaprire le sue porte con grande entusiasmo dopo la pausa estiva, proponendo un nuovo anno scolastico 2025/2026 ricco di corsi, attività e grandi novità.

DOMENICA 14 E DOMENICA 21 SETTEMBRE, dalle ore 15.00 alle 18.00, si terranno gli Open Day presso la sede della scuola, in Via Aldo Viglione 3. L’ingresso è libero e gratuito. Durante i pomeriggi sarà possibile incontrare gli insegnanti, ricevere informazioni sui corsi, visitare gli spazi e immergersi nell’atmosfera musicale della scuola.

L’offerta formativa prevede corsi individuali di clarinetto, flauto traverso, sassofono, tromba, trombone, euphonium, corno, canto moderno, pianoforte, fisarmonica, chitarra, basso elettrico, ukulele basso, percussioni, violino, fagotto e fagottino, con l’introduzione proprio quest’anno di questi ultimi due strumenti come grande novità. Per i più piccoli sono attivi i corsi di musica gioco (rivolti alla fascia 3-6 anni), il coro di voci bianche e, da quest’anno, anche i corsi di musica in culla per i bambini da 0 a 3 anni.

Insieme alle lezioni individuali, la scuola propone attività collettive di lettura ritmica e coro nei primi due anni di frequenza e l’inserimento nell’orchestra a partire dal terzo anno.

La Scuola “Luigi Vizio” accoglie bambini, ragazzi e adulti, sia principianti sia con esperienza, offrendo un ambiente didattico accogliente, professionale e stimolante, che promuove la crescita musicale e personale attraverso la pratica strumentale e l’attività d’insieme.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la scuola scrivendo a scuolamusicamorozzo@gmail.com o telefonando al 380 438 2861.