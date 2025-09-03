Crollo parziale di un muretto sulla provinciale 37 a Frabosa Soprana: la Provincia si attiva per il ripristino

Le violente precipitazioni che si sono abbattute sul Monregalese in prossimità del Ferragosto hanno causato il cedimento di un muretto a secco a sostegno della strada provinciale 37 alla progressiva 16,350, a poca distanza dall’abitato di Frabosa Soprana. Il crollo parziale della struttura di supporto ha avuto ripercussioni anche sulla carreggiata, determinando un avvallamento della sede stradale.

Dopo l’accaduto, la Provincia di Cuneo si è subito attivata per monitorare la situazione e ha inserito le necessarie opere di ripristino tra gli interventi prioritari segnalati alla Regione Piemonte in seguito agli eventi atmosferici delle scorse settimane.

In attesa di reperire i fondi necessari per realizzare l’intervento, il reparto viabilità di Mondovì ha effettuato i necessari rilievi topografici ed abbozzato uno studio di fattibilità per la ricostruzione del muretto ceduto e il ripristino delle condizioni ottimali di transito; nel frattempo continuerà a monitorare la situazione per prevenire ulteriori criticità.

«A seguito del maltempo dell’ultimo periodo – dichiara il consigliere delegato Pietro Danna – le strade provinciali sono state ahimè interessate da alcuni smottamenti, e il caso di Frabosa Soprana è uno di questi. La situazione, grazie al monitoraggio continuo dei nostri tecnici e dei cantonieri, è sotto controllo e la Provincia si è già attivata al fine di reperire le risorse necessarie per intervenire e risolvere la criticità».