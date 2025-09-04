A Caraglio è nata l'Associazione “Terre del Meròla, delle colline e delle pianure caragliesi”

Nella splendida e caratteristica cornice dei vigneti in località Meròla di Caraglio si è costituita, nel tardo pomeriggio di martedì 2 settembre, la neonata Associazione “Terre del Meròla, delle colline e delle pianure caragliesi”.

Questo sodalizio si occuperà della valorizzazione agro turistica del fertile territorio caragliese e delle sue tante peculiarità, partendo dalla rinnovata e recuperata vocazione vitivinicola e paesaggistica dello storico “terroir” di Meròla .

Nell'ambito della riunione costitutiva della suddetta associazione si è formato il direttivo e sono stati eletti: Stefano Busso (Presidente), Jacopo Gaviglio (Vice presidente) e Lorenzo Benessia (Segretario).

È poi prevista un’assemblea pubblica, che si terrà presumibilmente nell’ambito della manifestazione Aj a Caraj il 16 novembre prossimo, dove verrà presentata l’associazione e il suo progetto promozionale"