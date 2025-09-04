A Fossano la prima edizione della corsa podistica “Run 32”: il 32° Reggimento Guastatori scende in campo per solidarietà

Anche l’Esercito sarà protagonista del “Settembre fossanese”, con un'iniziativa che unisce lo sport alla beneficenza.
Si tratta di della gara podistica “Run 32”, organizzata dai Guastatori del 32° Reggimento Genio Guastatori della caserma “Dalla Chiesa”, in collaborazione con il Comune di Fossano, l’associazione Strafossan e l’Atletica Fossano 75, che si svolgerà sabato 13 settembre.
“L’evento, in occasione dell’anniversario del reparto, nasce per supportare chi è stato meno fortunato, ma con spirito di rivalsa continua a lottare – spiegano dal Reggimento, dalla prima voce del capitano del 32° Reggimento, Pasquale Soprano -. Il ricavato dalle vendite del pettorale verrà infatti devoluto alla Fondazione Umberto Veronesi, da anni in prima linea per sostenere la ricerca nella lotta ai tumori e alla Cooperativa Sociale Ipposerena, una realtà locale che fornisce supporto, praticando equitazione riabilitativa. Verrà anche sostenuta l’ O.N.A.O.M.C.E – l’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell’Esercito”.
L’inizio della manifestazione sarà alle 16.30, con un breve momento di commemorazione dei caduti del 32° Reggimento al monumento dei Bastioni, in piazza Largo degli Eroi.
L’evento entrerà nel vivo a partire dalle 17, con la partenza della gara podistica che, da viale delle Alpi, si snoderà su un percorso cittadino di circa 6 km, individuato con le associazioni podistiche locali.
Alle 18.30 l’arrivo e la consegna delle donazioni in piazza Armando Diaz. Di fatto la manifestazione si terrà per le strade della città, ma anche all’interno della caserma “Dalla Chiesa”.
Per le iscrizioni il costo è di 3 euro. La somma permetterà di effettuare una donazione.
L’appuntamento sarà un momento di incontro tra le realtà locali e il 32° Reggimento, per suggellare le iniziative in occasione del 21° anniversario della ricostituzione del reparto.