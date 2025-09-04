Autunno in Granda per Emanuele Filiberto di Savoia: a novembre sarà a Vicoforte per omaggiare i bisnonni

Sarà un autunno ricco di appuntamenti in Granda quello di Emanuele Filiberto di Savoia che, come già anticipato, domani venerdì 5 settembre, sarà tra gli ospiti del convegno dedicato all’ultimo Re d’Italia, Luogotenente Generale del Regno nel delicato periodo 1944-1946, che si terrà nel Castello di Racconigi (leggi qui).

L’iniziativa, promossa dalla Città di Racconigi - con la fondamentale collaborazione delle Residenze Reali Sabaude, del Lions Club Racconigi e di Terre dei Savoia - vedrà la presenza di ospiti di primo piano: il principe Emanuele Filiberto di Savoia, Capo della Real Casa, il sindaco di Racconigi Valerio Oderda, il direttore delle Residenze Reali Sabaude Filippo Masino, Marco Cuzzi (Università Statale di Milano), Andrea Parodi (storico e giornalista), Luca Motto (storico dell'arte). Introduce e modera Luca Mana (Museo Accorsi-Ometto di Torino). Contrariamente a quanto inizialmente previsto, per sua sopraggiunta impossibilità non sarà invece presente il prof. Aldo Alessandro Mola.

Emanuele Filiberto tornerà in provincia di Cuneo poi domenica 7 settembre Sant'Anna di Valdieri per la prima edizione della gara di pesca sportiva in omaggio alla Regina Elena di Savoia. Il principe sarà presente per premiare i vincitori, dopo esser diventato cittadino onorario lo scorso anno. Un titolo conferito con apposita cerimonia lo scorso dal Comune di Valdieri.

Le visite del principe toccheranno poi anche il Monregalese dove Emanuele Filiberto tornerà, come già fatto in altre occasioni, per omaggiare le tombe dei bisnonni ospitate nella Basilica del Santuario. Sabato 8 novembre si terrà infatti la celebrazione in ricordo del Re Vittorio Emanuele III e della Regina Elena.

Il programma prevede alle 9 il ritrovo delle Guardie d’Onore, delle Associazioni Combattentistiche e dei Reparti Storici, cui seguiranno sfilamento e onori alla Massima Autorità militare e poi l'alzabandiera in collaborazione con la Fanfara ANA “Montenero” di Torino.

La santa messa solenne in suffraggio dei reali sarà officiata alle 11 alla presenza di Emanuele Filiberto di Savoia, Duca di Savoia, Principe di Piemonte, Principe di Venezia e Presidente Onorario I.N.G.O.R.T.P.

Al termine della funzione sono previsti gli interventi istituzionali delle autorità.