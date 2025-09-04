Ceva ricorda Ernesto Rebaudengo nel venticinquesimo anniversario dalla scomparsa

La città di Ceva ricorda Ernesto Rebaudengo nel venticinquesimo anniversario dalla sua scomparsa.

Figura di spicco della comunità cebana, Rebaudengo è stato il primo a intuire le potenzialità del fungo nel territorio in cui Ceva si colloca, dando i natali al Gruppo Micologico Cebano, il cui nome è proprio “Rebaudengo-Peyronel”, e alla Mostra del Fungo, oggigiorno diventata evento di caratura nazionale.

In suo onore e in sua memoria, inoltre, il Centro di Formazione Professionale cittadino è stato ribattezzato appunto “Ernesto Rebaudengo”.

Una figura che ha incontrovertibilmente segnato la storia di Ceva e per la quale, in una ricorrenza così toccante, l’Amministrazione ha voluto spendere alcune parole di ricordo.

“Ernesto Rebaudengo è inequivocabilmente legato a doppio filo alla storia di Ceva. Era un visionario, appassionato e carismatico. Il suo impegno e la sua lungimiranza hanno messo in moto idee e iniziative capaci di trasformare per sempre la nostra città - afferma il sindaco Fabio Mottinelli -. Nonostante sia già trascorso un quarto di secolo, la sua macanza non smette di farsi sentire, ma proseguiamo nel solco da lui tracciato consapevoli che stiamo raccogliendo la sua eredità. Ha gettato i semi per un qualcosa che, crescendo, ha saputo regalarci grandi frutti, ora tocca a noi continuare a lavorare per preservare e far fiorire tutto questo".